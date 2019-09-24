Как правильно пить кефир, чтобы похудеть

Если делать всё правильно, заметно похудеть можно и за 3 дня

Специалисты относят данную диету к строгим, ведь при соблюдении всех правил, всего за неделю уйдёт от 5 до 14 кг. Она заключается в употреблении кефира, но не по желанию, а по расписанию и в оговорённом объёме.

Кому такая диета может не подойти, так это тем, кто в принципе не переносит молочные продукты. Не рекомендуется садиться на эту диету и кормящим мамам, а также тем, у кого есть проблемы с сердцем и с сосудами.

Кефирная диета является не только полезной, но ещё и очень вкусной. Чтобы максимально быстро похудеть, можно использовать самый действенный вариант – трёхдневный. Это очень простая и в то же время эффективная диета, в короткий срок способная порадовать толстушку заметным облегчением веса.

Кефира понадобится 1 л-1,5 л, но весь объём разделяют на 6 порций, и через каждые 2,5 часа одну порцию, то есть стакан, выпивают. Эффект усилится, если дама не только присядет на эту диету, а ещё и спорт подключит.

На вкусной кефирной диете за неделю можно похудеть на 10 кг

На кефирной диете сидит время от времени Примадонна советской и российской эстрады Алла Борисовна Пугачёва. Она её разрабатывала для себя самостоятельно. А Лариса Долина доверила эту задачу известному врачу-диетологу Дмитрию Сайкову. Соблюдать диету рекомендуется в течение недели.

Начинается диета с 0,5 л кефира в первый день (обезжиренного), плюс нужно запечь в духовке или отварить «в мундире» 3 крупные картофелины.

Следующий день ограничивается также приёмом 0,5 л кефира и творогом (0,5 кг).

Далее процесс похудения требует тех же 0,5 л кефира в день и 0,5 кг любого фрукта.

Полпути пройдено, 4-й день ограничен всё теми же 0,5 л кефира и курятиной в паровом или отварном виде, но без добавления соли.

На 5-е сутки рацион 3-го дня полностью повторяется.

Конец близок, это радует, но, «чтобы жизнь мёдом не казалась», в этот день разрешается только вода – минеральная и негазированная.

Кто дошёл до 7 дня, уже, наверняка, широко улыбался своим весам. Сегодня также рацион 3-го дня.

Кому силы воли не занимать, может «экзекуцию» повторить ещё неделю, но не более. Если правил не нарушать, то 10, а может и 12 кг за неделю точно уйдут.

Как правильно похудеть на кефирной диете и не упасть в голодный обморок

Кефирных диет несколько, далее приведен вариант диеты тоже на неделю, но она более щадящая, чем та, на которой сидела Лариса Долина. А если щадящая, то и более популярная. В данном случае уже можно даже говорить о разнообразии в рационе. Вес уйдёт, а голодных обмороков не будет.