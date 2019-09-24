Как правильно пить кефир, чтобы похудеть – об этом представителям СМИ рассказали диетологи. В нашей стране тема похудения актуальная для многих женщин, и чаще всего постановка вопроса звучит так: «Что бы такого съесть, чтобы похудеть?». Диетологи предлагают избавиться от 12 кг за неделю при помощи диеты быстрой и с минимумом калорий, пишет Rsute.ru.
Если делать всё правильно, заметно похудеть можно и за 3 дня
Специалисты относят данную диету к строгим, ведь при соблюдении всех правил, всего за неделю уйдёт от 5 до 14 кг. Она заключается в употреблении кефира, но не по желанию, а по расписанию и в оговорённом объёме.
Кому такая диета может не подойти, так это тем, кто в принципе не переносит молочные продукты. Не рекомендуется садиться на эту диету и кормящим мамам, а также тем, у кого есть проблемы с сердцем и с сосудами.
Кефирная диета является не только полезной, но ещё и очень вкусной. Чтобы максимально быстро похудеть, можно использовать самый действенный вариант – трёхдневный. Это очень простая и в то же время эффективная диета, в короткий срок способная порадовать толстушку заметным облегчением веса.
Кефира понадобится 1 л-1,5 л, но весь объём разделяют на 6 порций, и через каждые 2,5 часа одну порцию, то есть стакан, выпивают. Эффект усилится, если дама не только присядет на эту диету, а ещё и спорт подключит.
На вкусной кефирной диете за неделю можно похудеть на 10 кг
На кефирной диете сидит время от времени Примадонна советской и российской эстрады Алла Борисовна Пугачёва. Она её разрабатывала для себя самостоятельно. А Лариса Долина доверила эту задачу известному врачу-диетологу Дмитрию Сайкову. Соблюдать диету рекомендуется в течение недели.
- Начинается диета с 0,5 л кефира в первый день (обезжиренного), плюс нужно запечь в духовке или отварить «в мундире» 3 крупные картофелины.
- Следующий день ограничивается также приёмом 0,5 л кефира и творогом (0,5 кг).
- Далее процесс похудения требует тех же 0,5 л кефира в день и 0,5 кг любого фрукта.
- Полпути пройдено, 4-й день ограничен всё теми же 0,5 л кефира и курятиной в паровом или отварном виде, но без добавления соли.
- На 5-е сутки рацион 3-го дня полностью повторяется.
- Конец близок, это радует, но, «чтобы жизнь мёдом не казалась», в этот день разрешается только вода – минеральная и негазированная.
- Кто дошёл до 7 дня, уже, наверняка, широко улыбался своим весам. Сегодня также рацион 3-го дня.
Кому силы воли не занимать, может «экзекуцию» повторить ещё неделю, но не более. Если правил не нарушать, то 10, а может и 12 кг за неделю точно уйдут.
Как правильно похудеть на кефирной диете и не упасть в голодный обморок
Кефирных диет несколько, далее приведен вариант диеты тоже на неделю, но она более щадящая, чем та, на которой сидела Лариса Долина. А если щадящая, то и более популярная. В данном случае уже можно даже говорить о разнообразии в рационе. Вес уйдёт, а голодных обмороков не будет.
Кефирная диета на неделю, щадящий вариант
- Кефира можно выпивать в день 1,5 л, правда, всё равно обезжиренного, плюс фрукты, целый 1 кг.
- Снова 1,5 л кефира и 4 большие картофелины – запеченные или «в мундире».
- 3-й день, хоть и называется разгрузочным, но диета же щадящая, поэтому 1,5 л кефира всё равно можно и столько же воды без газа.
- Кефир 1,5 л плюс полкило мяса свиного или куриного – парового, отварного или запеченного, без соли.
- Рацион пятого дня состоит из обычных для этой диеты 1,5 л кефира 0% жирности, а также конкретно яблок, в количестве 1 кг.
- Рацион предпоследнего дня этой вкусной и разнообразной диеты состоит из 1,5 л кефира без жиров и килограмма овощей без масла и соли.
- В завершение курса похудения в рационе только кефир в обычном объёме и вода, как в 3 день.
Такая, можно сказать, сытная диета даст примерно минус 4 кг за 7 дней. Кто ещё и активный спорт к этой диете подключит, сбросит до 6 кг.
От 10 до 14 кг можно сбросить в течение 21 дня на кефирной диете почти без ограничений
Любая строгая диета – это стресс для организма, который привык получать всего и много. Поэтому если дама не уверена в том, что сумеет проявить силу воли и выдержать все вышеописанные ограничения, для неё есть отличная новость. Есть у диетологов в запасе ещё одна кефирная диета.
Кефирная диета, на которой сидят 21 день и заметно сбрасывают лишний вес
Ознакомившись с этой диетой, у многих возникают сомнения относительно того, что удастся похудеть. Диетологи уверяют, что результат обязательно будет, и заметный, но не за 3 дня, а за 21.
Питание в этой диете дроблёное, то есть, разделяется на 6 порций и каждые 2 часа съедается 1 порция. Суть в том, что кроме кефира здесь допускаются любые продукты, кроме некоторых – это сахар, картофель, любой хлеб и жирные мясо и рыба. Остальное всё можно. Главное – в каждом приёме пищи должен быть стакан кефира. Вот такая волшебная диета для женщин, мечтающих о стройной фигуре.