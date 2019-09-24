Самые полезные фрукты излечат от многих болезней

Ученые сделали вывод, что если регулярно есть самые полезные фрукты, то они излечат от многих болезней. Весь секрет в составе таких плодов. Они изобилуют витаминами, минералами, антиоксидантами и клетчаткой. Обогащая свой ежедневный рацион такими продуктами, человек продлевает себе жизнь, пишет Rsute.ru.
Ягоды полезные для здоровья
Лидерами озвученного учеными списка полезных фруктов стали черника и яблоки. Именно в чернике самое высокое содержание антиоксидантов, что способствует улучшению мозговой деятельности, замедляет процесс старения на клеточном уровне, снижает риск таких заболеваний, Паркинсон и Альцгеймера.
К сожалению улучшить зрение с помощью кислой ягоды не получится, что подтверждено многочисленными исследованиями. Предупредить анемию употребление черники может, поскольку в ней содержится много железа. Не редко вытяжки из ароматной сине-фиолетовой ягоды используют в производстве косметических средств.
Яблоки могут излечить от многих болезней
Лидером среди фруктов считаются яблоки. Многие специалисты давно убедились в их пользе для здоровья и рассказывают об этом миру. Уникальный состав способен предотвратить развитие таких серьезных недугов, как астма и диабет. Защитить свое сердце очень просто — съедать 1 яблоко ежедневно на протяжении года.
Это простой способ «почистить» сосуды от холестерина и разредить кровь. Стоматологи заверяют, что такая привычка так же эффективная профилактика кариеса и массаж для десен. Высокое содержание пектинов, полезных для органов пищеварения, предупредят разные болезни ЖКТ. Главное противопоказание к употреблению яблок — повышенная кислотность желудка.
Сочный, яркий, ароматный грейпфрут полезен для здоровья
Избежать диабета 2 типа и наладить работу кишечника — все это под силу грейпфруту. Этот тропический плод не только очень вкусный, но и бесспорно полезный. Снизить уровень «плохого» холестерина поможет регулярное поедание грейпфрута. Ученые доказали, что это хорошая профилактика новообразований.
Раньше диетологи советовали есть экзотический плод всем, кто планирует похудеть. Но подтверждений тому, что он может сжигать жир не нашлось. С другой стороны, грейпфрут ускоряет обмен веществ, способствует быстрому перевариванию пищи и имеет очистительную способность. Он низкокалорийный и однозначно на пользу каждому, а не только тем, кто на диете.