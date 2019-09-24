Самые полезные фрукты излечат от многих болезней

Ягоды полезные для здоровья

Лидерами озвученного учеными списка полезных фруктов стали черника и яблоки. Именно в чернике самое высокое содержание антиоксидантов, что способствует улучшению мозговой деятельности, замедляет процесс старения на клеточном уровне, снижает риск таких заболеваний, Паркинсон и Альцгеймера.

К сожалению улучшить зрение с помощью кислой ягоды не получится, что подтверждено многочисленными исследованиями. Предупредить анемию употребление черники может, поскольку в ней содержится много железа. Не редко вытяжки из ароматной сине-фиолетовой ягоды используют в производстве косметических средств.

Яблоки могут излечить от многих болезней

Лидером среди фруктов считаются яблоки. Многие специалисты давно убедились в их пользе для здоровья и рассказывают об этом миру. Уникальный состав способен предотвратить развитие таких серьезных недугов, как астма и диабет. Защитить свое сердце очень просто — съедать 1 яблоко ежедневно на протяжении года.

Это простой способ «почистить» сосуды от холестерина и разредить кровь. Стоматологи заверяют, что такая привычка так же эффективная профилактика кариеса и массаж для десен. Высокое содержание пектинов, полезных для органов пищеварения, предупредят разные болезни ЖКТ. Главное противопоказание к употреблению яблок — повышенная кислотность желудка.

Сочный, яркий, ароматный грейпфрут полезен для здоровья

Избежать диабета 2 типа и наладить работу кишечника — все это под силу грейпфруту. Этот тропический плод не только очень вкусный, но и бесспорно полезный. Снизить уровень «плохого» холестерина поможет регулярное поедание грейпфрута. Ученые доказали, что это хорошая профилактика новообразований.