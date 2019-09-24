Безопасный уход за волосами в осенний период: небольшие хитрости по борьбе с ломкостью

Осенью многие представительницы прекрасного пола сталкиваются с неприятным явлением – на расческе остается больше волос, чем обычно. Что делать в таких случаях, подскажет Joinfo.ua.

Кокосовое масло

Многочисленные преимущества кокосового масла давно известны. В ходе исследований было обнаружено, что его использование уменьшает повреждение от ультрафиолетового излучения. А лауриновая кислота способствует удержанию белка в волосах, укрепляя и их корни.

Массаж кожи головы с кокосовым маслом улучшает кровообращение и способствует более быстрому росту волос.

Оливковое масло

Знаете ли вы, что оливковое масло питает волосы, как говорится в рекламе, от корней до самых кончиков? Такое воздействие помогает укрепить и предупредить пересушивание шевелюры.

Простой способ укрепления волос: нанести 2 столовых ложки оливкового масла прямо на кожу головы и распределить по всей длине волос. Накрыть голову полотенцем, через 30 минут смыть маску.

Правильные прически

В осенний период тугие хвосты и косички являются не лучшим вариантом. Лучше не перетягивать волосы, а при любой возможности распускать и давать им свободно лежать. Конечно, сократить по максимуму использование горячего воздуха для сушки.

Витаминный коктейль для укрепления волос

Чтобы поддержать организм порцией полезных веществ, специалисты советую приготовить полезный напиток. Необходимо нарезать один банан, один апельсин и сто граммов ананаса. Все компоненты смешать в блендере и добавить немного льда. Полезный смузи готов!

Причины ломкости

Сезонное выпадение волос является распространенной проблемой. Низкая температура, повышенная влажность воздуха, холодный ветер и уменьшение поступления витаминов негативно влияют на волосы. Они становятся ослабленными, безжизненными и чаще выпадают. Особенно это проявляется в течение сентября-октября, когда на смену летнему периоду приходит осенний.

Одной из причин является понижение уровня гормонов, отвечающих за рост волос. Главное – подойти к вопросу укрепления шевелюры с максимальной безопасностью.