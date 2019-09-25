Неожиданный вывод экспертов: как пена для ванн влияет на женскоий организм

Гинекологи всего мира стали бить тревогу о вреде приема горячих ванн с добавлением пенящих средств. Массовое увлечение добавками, при приеме ванны, приносит больше вреда, чем пользы.

В состав модных пенящих средств входят химические вещества, которые способны вызвать гормональные нарушения. А красители и ароматизаторы содержат вредные токсины.

Проведенные исследования пенящих средств показали, что красители для них получают из нефти или каменноугольной смолы. Не исключается возможность накопления этих веществ в организме при частом использовании пенистых средств

Средства для ванн имеют щелочную среду и негативно влияют на кислую во влагалище. В итоге это приводит к шелушению, раздражению, зуду и жжению. Появление дерматита самое малое, что может появиться. Дополнительно токсины впитываются через распаренную кожу, попадая сразу в кровь. Это даже хуже, чем глотнуть такой воды, она бы прошла очистку через почечные фильтры.

Специалисты гинекологии из Научного центра акушерства в РФ предостерегают от длительного нахождения в воде с добавлением пенистых средств. Вещества находящиеся в составе моющих и релаксирующих товаров могут вызвать нарушение микрофлоры женской половой системы.

Эксперты из Филадельфии уверяют, что длительное использование таких ванн приводит к размножению патогенных организмов во влагалище. В результате можно ожидать воспалительные процессы и дисбактериоз.