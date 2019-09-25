Прическа по лунному календарю в октябре избавит от негативной энергетики

Благоприятное время для стрижки будет по таким дням:

5 октября

Время растущей Луны благоприятно влияет на стрижку волос. Обрезанные волосы быстро отрастают после посещения парикмахера, а стрижка делает их здоровее и крепче. Стрижка, сделанная в этот день, добавит самоуверенности и может поднять статус в глазах людей. Идти в парикмахерскую нужно в хорошем настроении, чтобы результат не разочаровал, а стрижка получилась удачной.

9 октября

Луна продолжает расти, она находится в знаке Водолея. В этот день получаются смелые прически. Для тех, кто хочет сделать что-то обыкновенное с волосами, лучше отложить поход на другой день. Энергетика этого дня очень высока, при этом экстравагантная прическа поможет привлечь изменения в жизнь.

15 и 16 октября

В эти дни Луна пошла на спад и будет находиться в Тельце. В это время стрижка позволит избавиться от всего застоявшегося и негативного, которое уйдет вместе с обрезанными волосами. Обладателю новой прически придаст харизмы и добавит уверенности.

22 октября

Убывающая Луна находится во Льве. Стрижка в этот день поможет придать волосам шелковистость и густоту. А вместе с обрезанными волосами уйдет негативная энергетика, накопленная за последнее время.

24 октября

В этот день последний поход к парикмахеру на убывающей Луне, которая находится в Знаке Дева. Сделанная стрижка способна повлиять на финансовое положение. Она поможет избавиться от долгов, которые выражаются не только в денежном измерении, но и в энергетическом плане.

29 октября

Начался новый цикл Луны, теперь она находится в Скорпионе. Улучшить состояние слабых и секущихся волос поможет стрижка в этот день. Не важно, какая прическа задумывалась, результат будет идеальным. Короткая или длинная стрижка придаст волосам силу, при этом их рост улучшится.