Прическа по лунному календарю в октябре избавит от негативной энергетики

Поход к парикмахеру на стрижку будет более удачлив, если прислушаться к лунному календарю. Растущая и убывающая Луна по-разному влияют на рост волос. Вместе со стрижкой можно зарядиться положительной энергетикой или избавиться от неприятностей, пишет Rsute.ru.
Благоприятное время для стрижки будет по таким дням:
5 октября
Время растущей Луны благоприятно влияет на стрижку волос. Обрезанные волосы быстро отрастают после посещения парикмахера, а стрижка делает их здоровее и крепче. Стрижка, сделанная в этот день, добавит самоуверенности и может поднять статус в глазах людей. Идти в парикмахерскую нужно в хорошем настроении, чтобы результат не разочаровал, а стрижка получилась удачной.
9 октября
Луна продолжает расти, она находится в знаке Водолея. В этот день получаются смелые прически. Для тех, кто хочет сделать что-то обыкновенное с волосами, лучше отложить поход на другой день. Энергетика этого дня очень высока, при этом экстравагантная прическа поможет привлечь изменения в жизнь.
15 и 16 октября
В эти дни Луна пошла на спад и будет находиться в Тельце. В это время стрижка позволит избавиться от всего застоявшегося и негативного, которое уйдет вместе с обрезанными волосами. Обладателю новой прически придаст харизмы и добавит уверенности.
22 октября
Убывающая Луна находится во Льве. Стрижка в этот день поможет придать волосам шелковистость и густоту. А вместе с обрезанными волосами уйдет негативная энергетика, накопленная за последнее время.
24 октября
В этот день последний поход к парикмахеру на убывающей Луне, которая находится в Знаке Дева. Сделанная стрижка способна повлиять на финансовое положение. Она поможет избавиться от долгов, которые выражаются не только в денежном измерении, но и в энергетическом плане.
29 октября
Начался новый цикл Луны, теперь она находится в Скорпионе. Улучшить состояние слабых и секущихся волос поможет стрижка в этот день. Не важно, какая прическа задумывалась, результат будет идеальным. Короткая или длинная стрижка придаст волосам силу, при этом их рост улучшится.
В другие дни можно тоже сделать хорошую стрижку. Главное, иметь отличное настроение и уверенность в хорошем результате.