Самые стильные свитера для тех, кто хочет привлечь к себе внимание зимой 2020 года
Дизайнеры представили миру новые свитера, которые будут в моде зимой 2020 года. В наше время этот вид одежды стал неотъемлемой частью гардероба каждой модницы. Этому не стоит удивляться, ведь сейчас их создают не только очень тёплыми и практичными, но и очень яркими и привлекательными для взглядов окружающих. Девушки очень удачно комбинируют их не только с брюками и джинсами, но и сарафанами и юбками, пишет Rsute.ru.
Модные свитера с необычными декоративными элементами
В гардероб каждой модницы в 2020 году привнесут оригинальность свитера с завязками и шнуровками. Этот стиль уже долгое время остается в трендах мировой моды. Красивые переплёты будут хорошо смотреться на плечах, рукавах, на спине, а также в зоне шеи и ключиц. Такой элемент хорошо подчеркнет особенности женского тела, которые не останутся без мужского внимания.
Стоит подбирать свитера телесного, белого и кремового цветов. Такие оттенки идеально подчеркнут женственность и нежность каждого образа, который подобрала себе девушка. Такие модели хорошо будут выглядеть с джинсами и с брюками, особенно зауженного кроя.
Многие модельеры в 2020 году рекомендуют подбирать в свой гардероб свитера с необычными рукавами. Они стали очень модными в осеннем сезоне и в грядущем году. Особенно оригинально смотрятся укороченные и, наоборот, удлинённые рукава, украшенные бантами и завязками.
Модели свитеров для свидания или вечеринки с друзьями
Девушке, которой хочется выделиться на фоне окружающих, идеально подойдет свитер с открытой спиной или свисающими плечами. Такую модель лучше всего использовать в вечерних луках. Раньше девушки любили носить одежду с глубоким декольте, сейчас же образ с открытой спиной окажется очень современным и модным на любой вечеринке. Лучшие цвета для такого свитера – жёлтый, зеленый или красный. Эти цвета создадут ещё больший акцент на образе любой девушки.
Не менее привлекательным на празднике станет вариант свитера с прозрачной вязкой. Такая модель обязательно привлечет к девушке должное внимание. Эти модели лучше сочетать с сарафанами или пиджаками, так как в холодный зимний вечер можно не на шутку замёрзнуть. Дизайнеры советуют носить такие свитера в сочетании с красными и другими яркими цветами. Сам же свитер должен быть белого или чёрного цвета.
Модельеры в 2020 году считают модными свитера с асимметричными рукавами в зоне плеча. Такой вариант станет очень интригующим в глазах окружающих. Свитер должен быть богато украшен разнообразными дополнительными элементами, такими как помпоны или стразы. Также в таких моделях используют рукава с длинным кроем.
Модные свитера, которые не дадут замёрзнуть в 2020 году
Удлинённые свитера являются идеальным вариантом для тех, кто часто мёрзнет или живет в регионах с сильными морозами. Такой свитер поможет не только согреться, но и привлечь к себе внимание. Лучше всего их использовать в сочетании с джинсами и кроссовками. Такой лук создаст молодёжный и модный образ, который никого не оставит равнодушным. Особенно стильно будет выглядеть свитер яркого цвета, например, жёлтого.
Дизайнеры представили в 2020 году обществу свитера-платья. Такие модели не только будут выглядеть романтично и мило, но и согреют каждую девушку холодным зимним вечером. Оригинально будет выглядеть свитер, если подчеркнуть его ремнем в области талии. Так лук станет выглядеть более женственным и нежным.
В качестве аксессуара к такому образу идеально подойдет красивая шляпа, поясная сумка или удлинённые сапоги.