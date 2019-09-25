Четыре знака Зодиака, которых в октябре могут предадать любимые люди

Октябрь будет не столь удачным для некоторых знаков Зодиака, стоит ожидать предательства от любимого и дорогого сердцу человека. Астрологи рассказали, кому нужно во втором осеннем месяце больше внимания уделять семье, пишет Rsute.ru.
Овны
Очень резкие, грубые, из-за своего характера могут нарваться не только на критику от любимого человека, но ещё и на предательство. Поведение Овнов не столь положительное, они будут уделять больше внимания работе, деньгам, чем семье. Астрологи советуют пересмотреть свою жизнь и начать двигаться вперёд благодаря поддержке любимого человека.
Лев
Данный знак Зодиака всегда стремится быть лидером не только на работе, но и в отношениях. Чтобы жизнь заиграла разноцветными огнями, астрологи советуют уделить внимание отношениям. Стоит думать не только о себе, о своих достижениях, но и о человеке, который находится рядом.
Есть вероятность того, что влюбленные пары начнут сильно ссориться, поэтому не исключена измена. Для примирения Львам предстоит забыть о своей гордости и сделать первые шаги навстречу своей мечты.
Рак
Очень жарким будет для Раков октябрь. Они не только начнут сами ревновать любимого человека к обычным прохожим, что подтолкнут их на предательство. Астрологи советуют поговорить и решить всё мирным путём. Есть вероятность того, что всё решится самостоятельно и без скандала.
Козерог
Из-за характера и агрессивности есть вероятность подтолкнуть любимого человек в объятия к другому. Плохое отношение к девушке заставит её уйти, закрыв за собой двери. Мало кто будет терпеть вспыльчивый, непредсказуемый характер Козерогов.