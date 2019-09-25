«Уже не как у Ким»: похудевшую Каменских в бикини забраковали в Сети

Популярная певица Настя Каменских, которую в Сети частенько упрекают за однотипные фото в купальнике, которые звезда активно добавляла летом, решила внести разнообразия в ленту подписчикам. В Инстаграм Каменских опубликовала снимок в черном купальном комплекте - на котором позирует, повернувшись к камере практически спиной. Купальник артистка выбрала спортивного кроя - с верхом-топом. Настя стоит на балконе отеля, упираясь руками в перила и подняв голову к небу. Внизу под отелем видны бассейны, пальмы и море. В описании артистка отметила, что они с мужем, продюсером Алексеем Потапенко, сбежали на несколько дней, чтобы отдохнуть, пишет Ivona.bigmir.net.