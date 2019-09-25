Ср, 25.09.2019
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Нежная курочка за десять минут! Быстрый и вкусный ужин на двоих
Видеорецепт

Нежная курочка за десять минут.

ФОТО: Скриншот с сайта youtube.com

Не знаете, как быстро приготовить что-нибудь вкусное из куриного филе? Или знаете, но хочется чего-то новенького? Советуем взять на заметку рецепт, который накануне был опубликован на кулинарном YouTube-канале «Вика - Простые Рецепты», пишет Rus.tvnet.lv.

«Фрикасе из курицы с грибами, или вкусная курочка в нежном сливочном соусе. Всего 10-15 минут - и быстрый ужин у нас на столе», - говорит автор видео.

Согласитесь, то, что надо! К тому же курица и грибы - беспроигрышное сочетание...

Ингредиенты: 

  • куриное филе - 250 г,
  • грибы - 200 г,
  • мука - 1 ст. л. без горки,
  • сливки 10-процентные - 200 мл,
  • масло сливочное - 40 г,
  • яичный желток - 1 шт., соль,
  • черный молотый перец по вкусу.

Процесс приготовления во всех подробностях смотрите на видео!

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