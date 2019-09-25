Нежная курочка за десять минут! Быстрый и вкусный ужин на двоих
Не знаете, как быстро приготовить что-нибудь вкусное из куриного филе? Или знаете, но хочется чего-то новенького? Советуем взять на заметку рецепт, который накануне был опубликован на кулинарном YouTube-канале «Вика - Простые Рецепты», пишет Rus.tvnet.lv.
«Фрикасе из курицы с грибами, или вкусная курочка в нежном сливочном соусе. Всего 10-15 минут - и быстрый ужин у нас на столе», - говорит автор видео.
Согласитесь, то, что надо! К тому же курица и грибы - беспроигрышное сочетание...
Ингредиенты:
- куриное филе - 250 г,
- грибы - 200 г,
- мука - 1 ст. л. без горки,
- сливки 10-процентные - 200 мл,
- масло сливочное - 40 г,
- яичный желток - 1 шт., соль,
- черный молотый перец по вкусу.
Процесс приготовления во всех подробностях смотрите на видео!