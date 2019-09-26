Бутик тканей «Avantgard» отпраздновал свой первый день рождения большим показом мод
В разгар осени в центре Таллинна в бутике Анастисии Балак «Avantgard» гостей ждали вкусные закуски от PDN Catering, игристое шампанское, итальянский шоколад Venchi и многое другое...
Изюминкой мероприятия стал показ мод платьев созданных из тканей магазина, авторским ателье LeSaar Елены Хейнсаар.
Легкие и воздушные, красочные и темные, с узорами и однотонные, неизменно женственные платья увидели гости показа и мысленно «пробежались» по своему гардеробу.
Авторское ателье LeSaar работает с 2018 года. Специализируется на изготовлении женских и детских изделий по индивидуальным заказам. О себе Елена часто говорит, что любит простой крой в одежде, но обязательно с изюминкой . Свою работу любит, прежде всего, потому, что дает энергию и чувство восхищения , глядя на красивых женщин.
Девиз портного - нет женщин с внешними недостатками, есть не правильно подобранная одежда.
«Стремление выглядеть привлекательно заложено в женщине с детства. И что, как ни платье, поможет легко подчеркнуть ее красоту? И не важно, стройна ли девушка, как тростинка, или является обладательницей аппетитных форм - авторское платье - та беспроигрышная вещь в гардеробе, которая сядет идеально по фигуре, выделит из толпы и подарит свободу. Свободу быть собой. Потому что только в тандеме с мастером на свет рождаются уникальные, подходящие лучше всего именно вам, платья! - отмечает Елена.
Украшения ручной работы предоставил бренд Blackham Accessories.
Mакияж моделей сделан мастерами компании Bellapierre Estonia.