Бутик тканей «Avantgard» отпраздновал свой первый день рождения большим показом мод

«Стремление выглядеть привлекательно заложено в женщине с детства. И что, как ни платье, поможет легко подчеркнуть ее красоту? И не важно, стройна ли девушка, как тростинка, или является обладательницей аппетитных форм - авторское платье - та беспроигрышная вещь в гардеробе, которая сядет идеально по фигуре, выделит из толпы и подарит свободу. Свободу быть собой. Потому что только в тандеме с мастером на свет рождаются уникальные, подходящие лучше всего именно вам, платья! - отмечает Елена.