На выставке в квартале Ротерманни эстонские дизайнеры представят свою продукцию

Все желающие могут посетить выставку и ознакомиться с такими брендами, как Spekter Technologies, Berrichi, Lisette-Maria, VETKA и Silk Luxury.

Все больше новых дизайнеров вдохновляются «умными» материалами. Новомодное направление технологичной одежды techwear на выставке представит бренд Spekter Technologies, в амбициях которого помимо прочего, покорение космоса. Spekter создает одежду будущего для людей, которые не готовы идти на компромисс между практичностью, красотой и технологичностью.

Бренд Berrichi создает чистейшую природную косметику, объединяя вековые знания о водорослях с современной наукой.

Помимо умных материалов будут представлены и уже завоевавшие сердца покупателей шелк, кожа и кашемир. Дизайнер Lisette-Maria создает аксессуары из кожи с персонализированными надписями, которые помогают женщинам обрести уверенность и чувство защищенности.

VETKA покажет вручную расписанные шелковые и кашемировые платки: все вдохновение сказочной природой, легендами и магией можно увидеть в этой коллекции.

Silk Luxury представит постельное белье класса люкс, созданное из гипоаллергенного шелка, который, кроме всего прочего, помогает бороться с преждевременным старением.