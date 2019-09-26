Какую жизнь молодоженам принесет свадьба, сыгранная в октябре
Октябрь – замечательное время, чтобы сыграть свадьбу. Молодожены всегда прислушиваются к народным приметам и обычаям. Будущие супруги всеми способами пытаются обеспечить себе счастливое будущее.
Народная мудрость гласит, что не стоит бояться устраивать свадьбу в октябре, но к ее организации нужно с особой ответственностью, пишет Rsute.ru.
Дождливая погода на свадьбу
Свадьба в октябре принесет богатство молодой супружеской паре. Однако не стоит ждать, что все земные блага достанутся без приложения усилий. Супругам, решившим узаконить свои отношения, нужно помогать и поддерживать друг друга, тогда брак принесет не только счастье, но и достаток. В осенний период стоит жениться только тем, кто действительно готов в семейной жизни.
Многие молодожены планируют свадьбу на октябрь, потому что в этот период начинаются дожди. Народные поверья гласят, что дождь на свадьбу сулит большие богатства и обеспеченную жизнь. Поэтому не стоит расстраиваться, если во время торжества начался дождь. Во все времена, дождливую погоду воспринимали, как хорошее знамение.
Как свадьба в октябре отразится на браке
Свадьба, сыгранная в октябре, принесет молодоженам комфорт и спокойствие. Чтобы добиться высот, придется немало трудиться, однако спустя года, супруги будут сполна наслаждаться друг другом и нажитым достатком. Все, кто ждет от своей второй половинки верности, доверия и любви, могут смело планировать свадьбу в октябре.
Приметы, связанные со свадьбой в октябре:
- новолуние на свадьбу – семейная жизнь будет полна счастья и улыбок;
- полнолуние – молодоженам постоянно будет не хватать денег;
- убывающая луна – лучшее время для заключения брака;
- девушки, заключившие брак в октябре, будут постоянно опекать мужа;
- морозная погода – первым родится мальчик;
- снежная погода – брак будет крепким и счастливым;
- ветреная погода – жизнь молодоженов будет ветреной;
- если приколоть золотую булавку к платью невесты, семейная жизнь будет счастливая и спокойная;
- брак, заключенный в период с 18 по 30 октября, сулит эмоциональную жизнь и постоянные конфликты.
Как правильно выбрать дату
Наиболее благоприятными днями для заключения брака в октябре, считается 7 и 12 число. Свадьба, сыгранная в эти дни, сулит счастливую семейную жизнь.
Хорошими днями для женитьбы в октябре также считаются 1, 3, 5, 7, 11, 13, 15 и 17 числа. Предки верили, что, если сыграть свадьбу в эти дни, брак будет веселым, полон приключений.