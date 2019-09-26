Какую жизнь молодоженам принесет свадьба, сыгранная в октябре

Народная мудрость гласит, что не стоит бояться устраивать свадьбу в октябре, но к ее организации нужно с особой ответственностью, пишет Rsute.ru.

Дождливая погода на свадьбу

Свадьба в октябре принесет богатство молодой супружеской паре. Однако не стоит ждать, что все земные блага достанутся без приложения усилий. Супругам, решившим узаконить свои отношения, нужно помогать и поддерживать друг друга, тогда брак принесет не только счастье, но и достаток. В осенний период стоит жениться только тем, кто действительно готов в семейной жизни.

Многие молодожены планируют свадьбу на октябрь, потому что в этот период начинаются дожди. Народные поверья гласят, что дождь на свадьбу сулит большие богатства и обеспеченную жизнь. Поэтому не стоит расстраиваться, если во время торжества начался дождь. Во все времена, дождливую погоду воспринимали, как хорошее знамение.

Как свадьба в октябре отразится на браке

Свадьба, сыгранная в октябре, принесет молодоженам комфорт и спокойствие. Чтобы добиться высот, придется немало трудиться, однако спустя года, супруги будут сполна наслаждаться друг другом и нажитым достатком. Все, кто ждет от своей второй половинки верности, доверия и любви, могут смело планировать свадьбу в октябре.

Приметы, связанные со свадьбой в октябре:

новолуние на свадьбу – семейная жизнь будет полна счастья и улыбок;

полнолуние – молодоженам постоянно будет не хватать денег;

убывающая луна – лучшее время для заключения брака;

девушки, заключившие брак в октябре, будут постоянно опекать мужа;

морозная погода – первым родится мальчик;

снежная погода – брак будет крепким и счастливым;

ветреная погода – жизнь молодоженов будет ветреной;

если приколоть золотую булавку к платью невесты, семейная жизнь будет счастливая и спокойная;

брак, заключенный в период с 18 по 30 октября, сулит эмоциональную жизнь и постоянные конфликты.

Как правильно выбрать дату

Наиболее благоприятными днями для заключения брака в октябре, считается 7 и 12 число. Свадьба, сыгранная в эти дни, сулит счастливую семейную жизнь.