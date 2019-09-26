Чт, 26.09.2019
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При каких симптомах рака груди нужно срочно идти к врачу?

Рак груди. Иллюстративное фото.

ФОТО: Tomas Anderson / PantherMedia / Tomas Anderson

Рак груди – для многих женщин это словосочетание звучит как приговор. Однако если вовремя заметить следующие симптомы, то можно избежать страшных последствий, утверждают медики, пишет Medikforum.ru.

К признакам, когда нужно срочно бежать к врачу, относятся изменение цвета кожи груди и необычные выделения. Появление уплотнений в этой области также должны насторожить женщину. Кстати, врачи рекомендуют самостоятельно исследовать грудь в середине цикла.

Если вы обнаружили у себя плотные узлы, покраснения, любые воспаления – не нужно ждать, пока они пройдут, а срочно обращаться к маммологу или онкологу. 

Прежде всего, в группе риска находятся женщины, у которых онкологические заболевания молочной железы были в семье. Также регулярные обследования должны проходить представительницы прекрасного пола старше 40 лет. Медики обращают внимание на то, что рак груди, обнаруженный на ранних стадиях, успешно излечивается.

В группе риска также находятся женщины с ранним началом менструации (до 12 лет), а также с поздним наступлением менопаузы (после 55 лет).

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