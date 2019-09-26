Пять вредных привычек женщин, которые на самом деле вредят здоровью

Вредная привычка 1: недостаточно часто менять прокладки

Речь идёт как о ежедневных прокладках, так и средствах при критических днях. Менять их нужно каждые четыре часа, не реже и не чаще. Ведь прокладки являются отличной средой для размножения бактерий, а это может привести к ухудшению женского здоровья, пишет Medikforum.ru.

Вредная привычка 2: спать в бюстгальтере

Сон в бюстгальтере не полезен для здоровья груди. В итоге можно получить застой лимфы. Из-за этого грудь будет казаться тяжелой, болезненной и чувствительной. Женщине такие проблемы со здоровьем не нужны.

Вредная привычка 3: редко стирать бюстгальтер

Стирать бюстгальтер нужно после каждого третьего использования. Ни в коем случае нельзя, чтобы этот предмет одежды залеживался. В противном случае ткань и фурнитура будут постепенно растягиваться. А вот деликатная стирка приведет их к тонусу. Растянутый бюстгальтер не прибавит здоровья груди женщине.

Вредная привычка 4: спать с макияжем

Сон при полном параде не принесет пользы коже женщины. Во время сна включается режим повышенной регенерации. Например, ускоряются обменные процессы во всех слоях кожи, поры расширяются. Туда могут проникать не питательный восстанавливающий крем, а тональный, а также другие средства для красоты. В итоге это чревато высыпаниями, чёрные точки, прыщи и другие неприятности с кожей.

Вредная привычка 5: злоупотребление солярием