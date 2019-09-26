Косметология и осень: какие процедуры надо делать в этом сезоне?

Фотоомоложение

Это одна из самых универсальных процедур, которая подходит всем женщинам, в любом возрасте. У 70-80% женщин есть к ней показания. Такая процедура позволяет избавиться от пигментных пятен, купероза, а такие проблемы есть у многих, пишет Medikforum.ru.

Лазерная шлифовка Акупалс СО2

Это в первую очередь омолаживающая процедура, которая нужна женщинам после 35 лет. С помощью такой процедуры можно избавиться от сеточки мелких морщин, сделать заломы на лице менее заметными, уменьшить выраженность брылей и второго подбородка. Также это позволяет избавиться от избытка кожи на животе, стереть растяжки, шрамы, рубцы или следы постакне на лице.

Лазерная шлифовка Fraxel

Данная процедура необходима для улучшения качества кожи. В помощью неё можно повысить плотность и эластичность дермы, убрать мелкие морщинки и пигментные пятна. Даже молодым девушкам вполне сгодится данная процедура. В итоге можно получить сияющую, увлажнённую кожу. Даже для омоложения рук годится такая процедура.

Пилинг

Самые разнообразные пилинги необходимы для кожи осенью, когда спадает активность ультрафиолета. Особенно годятся пилинги для глубокого и тщательного очищения кожи, чтобы стимулировать выработку новых клеток. Также можно проводить поверхностный и срединный пилинги. Но помните, что все процедуры должен подбирать косметолог в зависимости от индивидуальных особенностей.

Мезотерапия