Глюкоза раскрыла личные секреты красоты: семь простых и эффективных правил для женщин

Российская певица Глюкоза раскрыла личные секреты красоты. По ее мнению, существует несколько простых правил, как поддержать то, что дала нам природа. Оказывается, быть красивыми просто, передает Joinfo.ua.

Будьте естественными

Глюкоза советует быть собой, держаться естественно и подчеркивать индивидуальность.

Следите за осанкой

По мнению певицы, осанка – это центр хорошего самочувствия. Поэтому очень важно за ней следить.

Питайтесь с умом

Знаменитость рекомендует питаться с умом и любовью к себе: есть здоровую, вкусную и полезную еду.

Ухаживайте за кожей лица

«Тщательно ухаживайте за кожей лица, подбирайте средства подходящие именно вашему типу кожи, увлажняйте воздух в комнате и регулярно проветривайте квартиру» (Здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены, примечание Редакции).

Ухаживайте за волосами

По мнению Глюкозы, волосы – это визитная карточка каждой девушки, поэтому очень важно за ними систематически ухаживать. Нужно делать маски, следить за качеством волос и предотвращать сухость.

Скажите «нет» вредным привычкам и загару в солярии

Вообще серьезно относитесь к загару и всегда используйте крем с SPF. Так кожа будет медленнее стареть.

Уделяйте время себе