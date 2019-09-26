Пять признаков работы стиральной машины которая вот-вот выйдет из строя

Ваша стиральная машина внезапно приказала долго жить? Возможно, вы не заметили первые признаки надвигающейся беды – а ведь по ним можно было определить, что ваша незаменимая помощница нуждается в профилактическом ремонте. На что при работе этой бытовой техники нужно обращать внимание в первую очередь, информирует Joinfo.ua.

Стиральная машина – это важно

Стиральная машина стала помощником номер один в нашей повседневной жизни. Вряд ли кто-то хочет стирать вручную – да и необходимости такой больше нет. Представьте себе, какие усилия и временные ресурсы были бы потрачены, если бы вы вручную стирали свои шторы, зимнюю одежду, постельное белье, пледы и одеяла.

Если вы бережно эксплуатируете бытовую технику, то всегда сможете вовремя определить, пришло ли время для мелкого ремонта, или стоит приобрести новую стиралку.

Большинство технических неисправностей можно устранить, но если у машины образовалось сразу несколько проблем, вероятно, необходимо задуматься о покупке новой и отложить на это денежные средства, чтобы потом не пришлось занимать их в срочном порядке.

Итак, на какие признаки требуется обращаться первоначальное внимание? Необходимо задуматься, все ли в порядке, если машина:

1. Издает посторонние звуки

Из барабана стиральной машины раздаются такие звуки, что можно предположить, будто бы его ударили? Это может быть сигналом о том, что его подшипники и ремни нужно срочно заменить. возможно, и сам барабан уже износился и требует замены. При таких повреждениях центрифуга обычно не работает, и одежда отстирывается и отжимается некачественно.

2. Использует слишком много или слишком мало воды

Такое поведение может быть серьезной проблемой: в наличии или элементарная утечка воды, или некорректная работа программы, из-за которой невозможно высчитать точное количество объема воды, необходимой для стирки. При втором варианте намного грустнее, потому что это запасная часть, как правило, достаточно дорогая – стоимость новой машины не будет в разы отличаться от цены, которую придется заплатить за ремонт.

3. Не отстирывает хорошо

Если одежда после полного цикла стирки остается грязной, машину, вероятно придется заменить. Или, если финансы пока не позволяют, следует воспользоваться запасным вариантом: одно и то же белье простирывать два-три раза. Конечно, при этом возрастет расход воды и электричества, но одежда приобретет приличный вид. На длительный срок такое поведение не сгодится, но короткий промежуток времени при подобном раскладе можно выдержать.

4. Регулярно перегружается

Если вы не бережете свою стиральную машину, не исключено, что она будет испорчена задолго до окончания хотя бы гарантийного срока. Перегрузка машины серьезно сокращает срок службы, а это грозит непредвиденными расходами – стоит задуматься об этом, пока не поздно.

5. Плохо пахнет