Чт, 26.09.2019
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Самый удачный рецепт: ленивые голубцы в духовке
Сочные и нежные!

Ленивые голубцы в духовке.

ФОТО: Скриншот с сайта youtube.com

По этому рецепту ленивые голубцы всегда удаются и получаются исключительно вкусные, очень нежные и сочные, как уверяет в описании к видео на своем YouTube-канале о домашней еде Наталья Калнина, пишет Rus.tvnet.lv. Что ж, попробуем?

Ингредиенты: 

  • рис -100 г,
  • капуста - 500 г,
  • лук - 1 головка,
  • чеснок - 2 зубчика,
  • фарш - 500 г,
  • яйцо - 1 шт.,
  • соль – 1/2 ч. л.,
  • черный перец - по вкусу,
  • панировочные сухари;

для соуса:

  •  1 луковица,
  • 1 морковь (примерно 150 г),
  • 2 помидора (300 г),
  • 2-3 зубчика чеснока,
  • 200 г сметаны,
  • 500 мл воды,
  • 1 лавровый лист, 1/3 ч. л. соли,
  • черный пмолотый перец - по вкусу.

Процесс приготовления во всех подробностях смотрите на видео!

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