Как избавиться от неприятного запаха в холодильнике без специальных средств

Если в холодильнике неприятный запах, это плохо – ведь его могут впитать продукты. Но не стоит спешить за покупкой дорогостоящих химических средств – иногда победить запах помогают самые простые способы, рассказывает Joinfo.ua.

Как избавиться от неприятных запахов?

Конечно, свежеиспеченный пирог наполнит всю кухню сытным ароматом, но другим запахам по силам вызвать противоположный эффект. Как следует ухаживать за холодильником, чтобы не выбрасывать испорченные продукты, пострадавшие от неприятных запахов?

Складывайте готовую пищу в контейнеры с крышками. Это могут быть пластиковые или стеклянные емкости. Картонная упаковка быстро впитывает посторонние запахи, поэтому лучше обходиться без нее – к примеру, сразу же после покупки перекладывать яйца из привычных решеток в специальные лотки.

Мойте холодильник не реже одного раза в месяц. Если техника выключена, ее дверца должна оставаться открытой – в противном случае это приведет к появлению затхлости.

Убеждайтесь, что при размораживании вода свободно доходит до сливного отверстия, а не копится в других местах, застаиваясь.

Принимайте неотложные меры, если неприятный запах все же появился. Вам помогут:

• помещенная в холодильник чашка кофе – она способна выступить в качестве абсорбента; как неплохую альтернативу можно рассматривать обыкновенную пищевую соду;

• срочная замена мягких резиновых прокладок – своеобразных уловителей запахов;

• промывание декоративных краев стеклянных полок – нужна теплая вода с мылом, полоскание в прохладной воде и протирание сухим и чистым полотенцем;

• прочистка и промывание сливного отверстия для сбора конденсата – потребуется моющее средство, которое с успехом заменяет стеклоочиститель.