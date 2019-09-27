Шесть необычных признаков того, что вы съедаете слишком много углеводов

Употребление большого количества углеводов – серьезная нагрузка для организма. Если он не справляется, развивается плохое самочувствие, при этом могут возникать симптомы, которые бывает трудно сразу связать с существующей проблемой, пишет Medikforum.ru.
1. Повышенный холестерин.
Холестерин часто повышается в тех случаях, когда человек злоупотребляет быстрыми углеводами, которые не требуют больших энергетических затрат на переваривание и легко всасываются. Речь идет о рафинированных углеводах, источниками которых являются такие продукты, как белый хлеб, многие бакалейные продукты, рис и манка, макароны, готовые хлопья на завтрак и сладости. Все эти продукты имеют высокий гликемический индекс и ведут к резким скачкам сахара в крови и уровня инсулина.
2. Чувство усталости.
Быстрые углеводы дают приток энергии, но через небольшой промежуток времени после их употребления наступает такой же резкий спад тонуса. В результате в разгаре дня вы можете ощущать сильную сонливость, упадок сил.
3. Забывчивость.
Избыток сахара, главного источника быстрых углеводов, сгущает кровь, что ведет к затуманиванию мозга, тормозит когнитивную деятельность.
4. Перепады настроения.
Резкие колебания уровня сахара в крови, связанные с реакциями организма на потребление быстрых углеводов, могут обусловливать и проблемы с настроением. Если в течение дня вы испытываете то эйфорию, то подавленность и грусть, одной из причин таких колебаний могут быть быстрые углеводы, съедаемые в большом количестве.
5. Головные боли.
При избытке сладкого поджелудочная железа начинает работать в особом режиме, чтобы активизировать выведение лишнего сахара и нормализовать его баланс. Одновременно с этим кровь сгущается, что может вызывать спазмы мелких сосудов. Таким образом могут начать сокращаться и сосуды мозга, из-за чего начинает болеть голова.
6. Падение давления, слабость.
Существует состояние, которое называется постпрандиальной гипотензия: для него характерны внезапная слабость, головокружение, состояние «ватных» ног. Данный синдром также может быть признаком того, что питание человека нарушено, в нем слишком много углеводов, сладкого. Большое количество инсулина и другихвеществ, выделяющихся в ответ на это, способствует расширению кровеносных сосудов органов брюшной полости, что и ведет к ухудшению самочувствия.