Шесть необычных признаков того, что вы съедаете слишком много углеводов

1. Повышенный холестерин.

Холестерин часто повышается в тех случаях, когда человек злоупотребляет быстрыми углеводами, которые не требуют больших энергетических затрат на переваривание и легко всасываются. Речь идет о рафинированных углеводах, источниками которых являются такие продукты, как белый хлеб, многие бакалейные продукты, рис и манка, макароны, готовые хлопья на завтрак и сладости. Все эти продукты имеют высокий гликемический индекс и ведут к резким скачкам сахара в крови и уровня инсулина.

2. Чувство усталости.

Быстрые углеводы дают приток энергии, но через небольшой промежуток времени после их употребления наступает такой же резкий спад тонуса. В результате в разгаре дня вы можете ощущать сильную сонливость, упадок сил.

3. Забывчивость.

Избыток сахара, главного источника быстрых углеводов, сгущает кровь, что ведет к затуманиванию мозга, тормозит когнитивную деятельность.

4. Перепады настроения.

Резкие колебания уровня сахара в крови, связанные с реакциями организма на потребление быстрых углеводов, могут обусловливать и проблемы с настроением. Если в течение дня вы испытываете то эйфорию, то подавленность и грусть, одной из причин таких колебаний могут быть быстрые углеводы, съедаемые в большом количестве.

5. Головные боли.

При избытке сладкого поджелудочная железа начинает работать в особом режиме, чтобы активизировать выведение лишнего сахара и нормализовать его баланс. Одновременно с этим кровь сгущается, что может вызывать спазмы мелких сосудов. Таким образом могут начать сокращаться и сосуды мозга, из-за чего начинает болеть голова.

6. Падение давления, слабость.