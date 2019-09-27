Модно и опасно: шесть странных тенденций в фитнесе

1. Торчащие рёбра

Ольга Бузова ФОТО: Instagram

Выпирающие бёдра часто в почёте. Такая тенденция возникла благодаря знаменитостям, например, Рите Ора, Кортни Кардашьян, Белле Хадид. Они начали выкладывать в сеть фотографии в бикини, после чего все начали подражать своим кумирам. Выглядит это неестественно и довольно странно.

2. Ad Crack

ФОТО: Laurent VU/SIPA / Laurent VU/SIPA

Это переводится как трещина на животе – очередная тенденция. По сути это заметная линия, которая визуально разделяет мышцы пресса пополам. Это возможно только при худобе и крепком прессе. Но по словам врачей, в этом нет ничего правильного и здорового. Избыточное увлечение привести тело в порядок может нанести вред здоровью. А вот регулярные упражнения и здоровое питание – наоборот пользу.

3. Йога пришельцев

Это довольно странная тенденция, которой следуют некоторые люди, увлекающиеся этим видом физической активности. Люди втягивают и выпячивают живот, выглядит это, как будто живот живёт своей жизнью, танцует. Именно от этого так назвали йогу.

4. Тренировка талии

С помощью такой тренировки можно уменьшить талию. По сути это разновидность корсетов, которые были популярны несколько веков назад. С помощью таких приспособлений уменьшался размер живота. Но при постоянной носке это чревато проблемами со здоровьем. В том числе изжога, несварение желудка или смещение внутренних органов.

5. Прятки за листом

В китайских соцсетях была популярна эта тенденция. Девушка должна была встать за лист бумаги и сфотографироваться так, чтобы талия не проступала за края листка. Объём талии таких девушек должен быть не больше 50 см. Это мало даже по меркам очень хрупких девушек.

6. Монеты на ключице

ФОТО: Weibo