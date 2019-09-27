Правильное поведение с мужчинами поможет создать крепкую семью

О настоящем мужчине мечтают многие женщины, но мало кто может удержать их и создать в отношениях гармонию. Психологи рассказали, что нельзя делать для мужчин.

Дарить дорогие подарки

Если начать привлекать внимание дорогими подарками, мужчина может привыкнуть к хорошему и начать манипулировать женщиной и их отношениями. Постоянно ожидать чуда и новых сюрпризов. Но есть и такие, которые начинают понимать, что это намёк на то, что они забыли о какой-то серьезной дате в календаре и обижаются.

Брать кредиты для мужчин и записывать их на себя

Если это сделать, девушка часто остаётся без молодого человека, но с кредитами на шее.

Приводить мужчину жить в свой дом

Как только это сделать, любимый человек начинает быть агрессивным, он понимает, что живёт за чужой счёт.

Одалживать деньги мужчинам

Психологи не советуют никогда этого делать, разве что родственникам. Любимый человек может исчезнуть или понять, что всегда можно просить взаймы и никогда не отдавать.

Позволять мужчине не обеспечивать семью

Если это делать, тогда мужчина всегда будет зависим от женщины.

Позволять мужчине быть в депрессии