Опасно для жизни: диеты, которые могут нанести вред здоровью

Сыроедение

Такая диета является жёсткой формой вегетарианства. В пищу можно потреблять только сырые продукты, которые не подвергаются термической обработке. В том числе мясо, рыбу, овощи, грибы и другие. Сыроедение способно насытить организм полезными витаминами и микроэлементами, утверждают приверженцы этой диеты.

Но в то же время диета может нанести вред здоровью. Ведь каждый день обычному человеку нужно есть не меньше 1500 калорий в день. Однако при потреблении сырых овощей количество съеденного значительно возрастает. Такое число растительной пищи есть просто неприемлемо. Те, кто ест сырые продукты постоянно, имеют более низкий индекс массы тела, у женщин может исчезнуть менструация. Да и к тому же приготовленная пища улучшает пищеварение, насыщая организм антиоксидантами.

Кетодиета

Кетодиета появилась в начале 20 века и предназначалась для лечения больных эпилепсией людей. Но в конце 90-х она стала популярна среди многих приверженцев такой диеты. Она предполагает полный отказ от сахара и мучного, переработанных мясных продуктов, овощей с содержанием крахмала, фруктов, сухофруктов, алкоголя. В основе кетодиеты 90% жиров, углеводов – 3%, белки – 7%. Есть можно грибы, рыбу, пицу, морепродукты, овощи с клетчаткой, растительное и сливочное масло, орехи. Такое количество жиров слишком вредит здоровью. Как итог, могут развиться проблемы с кишечником, закупорка сосудов, риск камней в почках.

Whole 30

В переводе диета означает «Все 30 дней». Она довольно популярна, так как обещает избавить от лишних килограммов за счёт отказа от молочных, зерновых продуктов, бобовых, спиртного, сахара, любых полуфабрикатов за месяц. Но это же сулит проблемы с пищеварением. Организму для полноценного здоровья нужно полноценное сбалансированное питание. Радикальные перемены обычно приводят к заболеваниям кишечника.

Палеодиета