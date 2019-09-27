Букеты цветов способны принести счастье каждому из знаков Зодиака

Овен

Это огненные девушки, поэтому отлично подойдут розы, лилии, мак. Если составить композицию из данных растений, можно привлечь в дом достаток и семейное благополучие.

Телец

Удачу в дом привлечёт сирень, лилии, лаванда, ландыши. Если ставить букет на середину стола, астрологи уверяют, что в семье будет любовь, гармония и понимание.

Близнецы

Обожают быть в центре внимания, они очень ответственно относятся ко всему, что делают. Успех и удачу им принесут растения, которые обладают изысканным ароматом: лютики, нарциссы. Букет должен быть для них необычным и интересным.

Рак

Удачу для данного знака Зодиака принесет букет из ромашек, роз, а также из ириса, они удачно подойдут к интерьеру и подарят положительное настроение.

Лев

Огненный знак, поэтому особое внимание перед тем, как что-то покупать, советуют обратить на розы, георгины, подсолнухи. Любые цветы ярких оттенков сумеют порадовать Львов.

Дева

Очень ранимый и интересный знак Зодиака, который обожает всё самое необычное и интересное, поэтому, великолепно будет порадовать их букетом из хризантем, фиалок и аконита.

Весы

Обожают все самое красивое и необычное, поэтому для настроения лучше всего подарить орхидеи, гладиолусы, чайные розы.

Скорпион

Удачу, счастье и успех принесут темно-красные цветы. Отлично будет подарить для поднятия настроения пионы, герань или же орхидею.

Стрелец

Темпераментный, неудержимый знак Зодиака, который хочет, чтобы его жизнь имела много страсти, поэтому хорошо будет подарить ему букет из гвоздики, лилии, крокуса.

Козерог

Приземлённый знак Зодиака, успех и удачу приносят цветы, которые находятся под земной стихией. Удачу принесут подснежники, жасмин, филодендрон.

Водолей

Воздушный и необычный знак Зодиака, который обожает всё самое интересное и необычное. Хорошо подойдут для удачи и семейного благополучия букеты из лилии, ландыша и белладонны.

Рыбы