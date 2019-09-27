Сочный клубничный торт со вкусом из детства по рецепту Юлии Савичевой

Клубничный торт Юлия Савичева не только приготовила, но не удержалась и сняла первую пробу. Бисквитные коржи, обилие ягод и нежный крем смешались в ярком ароматном десерте для настоящих сладкоежек!
Дождливыми осенними днями хочется ярких красок и вкусностей, например, пельменей или сладостей. Юлия Савичева предлагает приготовить торт из клубники с нежным кремом и обилием ягод, пишет Joinfo.ua.
Сочный клубничный торт от Юлии Савичевой
Предварительно сливочное масло и куриные яйца нужно достать из холодильника и дать постоять при комнатной температуре. Для приготовления понадобится миксер.
Основные ингредиенты:
Для бисквита:
- сливочное масло – 220 граммов;
- мука – 220 граммов;
- сахар – 220 граммов;
- яйца куриные – 4 штуки;
- ванилин – по вкусу;
- соль – щепотка.
Для крема:
- сливки (33-35%) – 500 миллилитров;
- сливочный сыр – 250 граммов;
- сахарная пудра, ванилин – по вкусу;
- соль – щепотка.
Для начинки:
- свежая клубника – 500 граммов (можно менять количество по своему усмотрению);
- клубничный джем – не меньше 200 граммов.
Приготовление бисквита:
- Сливочное масло смешать с сахаром, ванилином и солью, взбить миксером.
- Продолжая взбивать, вбить яйца. Добавлять яйца нужно по одному и не торопиться, чтобы масса хорошо перемешивалась.
- Просеять муку и на низкой скорости миксера ввести в смесь.
- В подготовленную форму (18-20 сантиметров) выложить половину теста, чтобы получилось 2 коржа. Выпекать при температуре 180 °C. Когда остынет, разрезать их напополам, чтобы в результате получилось 4 бисквита.
Приготовление крема:
- Перемешать до однородности холодные сливки, сыр, сахарную пудру, ванилин и соль.
- Миксером взбить до мягких пиков.
Собирание торта:
- Нижний корж щедро смазать клубничным джемом, затем выложить сверху часть крема, накрыть вторым коржом.
- На второй корж выложить часть крема и нарезанной свежей клубники, накрыть третьим коржом.
- На третий корж выложить слой джема, затем снова част крема, накрыть четвертым коржом.
- На четвертый корж выложить оставшийся сливочный крем и свежую клубнику.
- Торт поставить на ночь в холодильник для пропитки.
Клубничный торт по рецепту Юлии Савичевой готов! Приятного аппетита!
Готовый десерт можно украсить свежей клубникой и посыпать сахарной пудрой. Юлия Савичева предпочла добавить инжир и листики мяты.