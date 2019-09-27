Пт, 27.09.2019
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Сочный клубничный торт со вкусом из детства по рецепту Юлии Савичевой

Юлия Савичева

ФОТО: Instagram

Клубничный торт Юлия Савичева не только приготовила, но не удержалась и сняла первую пробу. Бисквитные коржи, обилие ягод и нежный крем смешались в ярком ароматном десерте для настоящих сладкоежек!

Дождливыми осенними днями хочется ярких красок и вкусностей, например, пельменей или сладостей. Юлия Савичева предлагает приготовить торт из клубники с нежным кремом и обилием ягод, пишет Joinfo.ua.

Сочный клубничный торт от Юлии Савичевой

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Предварительно сливочное масло и куриные яйца нужно достать из холодильника и дать постоять при комнатной температуре. Для приготовления понадобится миксер.

Основные ингредиенты:

Для бисквита:

  • сливочное масло – 220 граммов;
  • мука – 220 граммов;
  • сахар – 220 граммов;
  • яйца куриные – 4 штуки;
  • ванилин – по вкусу;
  • соль – щепотка.

Для крема:

  • сливки (33-35%) – 500 миллилитров;
  • сливочный сыр – 250 граммов;
  • сахарная пудра, ванилин – по вкусу;
  • соль – щепотка.

Для начинки:

  • свежая клубника – 500 граммов (можно менять количество по своему усмотрению);
  • клубничный джем – не меньше 200 граммов.

Приготовление бисквита:

  1. Сливочное масло смешать с сахаром, ванилином и солью, взбить миксером.
  2. Продолжая взбивать, вбить яйца. Добавлять яйца нужно по одному и не торопиться, чтобы масса хорошо перемешивалась.
  3. Просеять муку и на низкой скорости миксера ввести в смесь.
  4. В подготовленную форму (18-20 сантиметров) выложить половину теста, чтобы получилось 2 коржа. Выпекать при температуре 180 °C. Когда остынет, разрезать их напополам, чтобы в результате получилось 4 бисквита.

Приготовление крема:

  1. Перемешать до однородности холодные сливки, сыр, сахарную пудру, ванилин и соль.
  2. Миксером взбить до мягких пиков.

Собирание торта:

  1. Нижний корж щедро смазать клубничным джемом, затем выложить сверху часть крема, накрыть вторым коржом.
  2. На второй корж выложить часть крема и нарезанной свежей клубники, накрыть третьим коржом.
  3. На третий корж выложить слой джема, затем снова част крема, накрыть четвертым коржом.
  4. На четвертый корж выложить оставшийся сливочный крем и свежую клубнику.
  5. Торт поставить на ночь в холодильник для пропитки.

Клубничный торт по рецепту Юлии Савичевой готов! Приятного аппетита!

Готовый десерт можно украсить свежей клубникой и посыпать сахарной пудрой. Юлия Савичева предпочла добавить инжир и листики мяты.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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