ТОП-6 признаков бабника
Они прекрасно воспитаны. Они обладают животным магнетизмом. Им достаются самые роскошные женщины, а остальные мужчины им завидуют. Они - бабники, и каждая женщина хоть раз в жизни сталкивалась с этим феноменом. О них сказано уже много банальностей, они прекрасно адаптируются и маскируются, и их порой очень сложно определить, пока не станешь жертвой их обаяния, пишет Ivona. Мужчины подсказали, по каким признакам можно определить бабника.
1. Все и сразу
Свидание с бабником напоминает просмотр фильм в ускоренной перемотке: вроде все идет своим чередом, и к сюжету не придраться, но слишком быстро. Все потому, что в отношениях он не заинтересован. Он знает правильные слова, он знает, когда их сказать, чтобы добиться желаемого. От знакомства бабник переходит сразу к флирту, а то и вовсе к недвусмысленным предложениям. Конечно, в подобных ухаживаниях может и есть какое-то очарование, но чрезмерная напористость собеседника должна сразу вас насторожить.
2. Он одиночка
Ему не нужны ваши слова ободрения или сочувствия, он не пускает вас в свою личную жизнь (не знакомит с друзьями, мало рассказывает о себе и т.д.), но и в вашу не лезет? Возможно, перед вами типичный представитель одиноких волков. Они могут охотиться стаей, но каждый уходит в свое логово один.
3. Он нарцисс
В каждом человеке должна быть капля здорового самолюбования. Однако, если на свидании с мужчиной вы себя чувствуете третей лишней между собеседником и его рассказами о себе любимом, то перед вами может оказаться не просто бабник, а самовлюбленный бабник. Он может часами рассказывать о себе, играть мускулами и загадочно улыбаться, поворачиваясь к вам исключительно фотогеничной стороной лица. Так он пытается «показать товар лицом».
4. Он сыплет комплиментами
Каждой девушке приятно услышат комплимент в свой адрес, когда это искренне и уместно. Однако, безусловно, настораживает, когда мужчина начинает говорить с вами исключительно эпитетами. Подобный перебор с похвалой может означать, что либо ваш собеседник ужасно волнуется и ничего другого в голову не лезет, либо перед вами бабник, который старается вас умаслить и усыпить вашу бдительность сладкими речами.
5. Он не строит планов
Бабники всегда уклончиво отвечают на вопросы вроде «когда мы встретимся в следующий раз?» И не потому, что они против встречи, а потому что они сами не знают, с кем и в чьей постели окажутся к концу вечера. Они, как правило, живут одним днем и используют лишь то, что предлагает им данный конкретный момент.
6. Он забывчив
Хотя и это не совсем верная формулировка, ведь нельзя забыть то, чего не знаешь. Бабники, как правило, не очень внимательны к тому, что вы им рассказываете, и они с легкостью могут спутать одну свою партнершу с другой. Кстати, именно поэтому они редко называют своих подруг по имени, предпочитая формальные, ни к чему не обязывающие прозвища.