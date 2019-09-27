ТОП-6 признаков бабника

1. Все и сразу

Свидание с бабником напоминает просмотр фильм в ускоренной перемотке: вроде все идет своим чередом, и к сюжету не придраться, но слишком быстро. Все потому, что в отношениях он не заинтересован. Он знает правильные слова, он знает, когда их сказать, чтобы добиться желаемого. От знакомства бабник переходит сразу к флирту, а то и вовсе к недвусмысленным предложениям. Конечно, в подобных ухаживаниях может и есть какое-то очарование, но чрезмерная напористость собеседника должна сразу вас насторожить.

2. Он одиночка

Ему не нужны ваши слова ободрения или сочувствия, он не пускает вас в свою личную жизнь (не знакомит с друзьями, мало рассказывает о себе и т.д.), но и в вашу не лезет? Возможно, перед вами типичный представитель одиноких волков. Они могут охотиться стаей, но каждый уходит в свое логово один.

3. Он нарцисс

В каждом человеке должна быть капля здорового самолюбования. Однако, если на свидании с мужчиной вы себя чувствуете третей лишней между собеседником и его рассказами о себе любимом, то перед вами может оказаться не просто бабник, а самовлюбленный бабник. Он может часами рассказывать о себе, играть мускулами и загадочно улыбаться, поворачиваясь к вам исключительно фотогеничной стороной лица. Так он пытается «показать товар лицом».

4. Он сыплет комплиментами

Каждой девушке приятно услышат комплимент в свой адрес, когда это искренне и уместно. Однако, безусловно, настораживает, когда мужчина начинает говорить с вами исключительно эпитетами. Подобный перебор с похвалой может означать, что либо ваш собеседник ужасно волнуется и ничего другого в голову не лезет, либо перед вами бабник, который старается вас умаслить и усыпить вашу бдительность сладкими речами.

5. Он не строит планов

Бабники всегда уклончиво отвечают на вопросы вроде «когда мы встретимся в следующий раз?» И не потому, что они против встречи, а потому что они сами не знают, с кем и в чьей постели окажутся к концу вечера. Они, как правило, живут одним днем и используют лишь то, что предлагает им данный конкретный момент.

6. Он забывчив