А если ты найдешь себя в списке везунчиков по гороскопу на октябрь, то жизнь вообще заиграет новыми красками, пишет Tochka.net.

Главные везунчики месяца по знаку зодиака на октябрь

1. Телец

Тебя не волнует ни дождь, ни плоха погода, ни отсутствие радуги после осадков, ведь первая декада октября сулит абсолютное умиротворение и гармонию. Ты давно не переживала головокружительных эмоций, а октябрь напомнит тебе о том, что долгосрочные паузы между радостью - вознаграждаются.

2. Рак

Твоя романтичная натура изголодала без свиданий и прогулок под дождем. Хорошая новость в том, что звезды решили это исправить и в воздухе совсем скоро начнет витать самая настоящая любовь. Но и про дождь не забудь и бери зонтик, ведь болеющие везунчиками месяца не становятся, их дисквалифицируют.

3. Лев

Работа - не волк, работа - мешок с деньгами! Твои планы по захвату мира и воплощению смелых проектов наконец-то сбудутся, а начальство рассмотрит в тебе бесценного сотрудника. Нет-нет, не подумай, они и до этого так считали, просто не признавались во всеуслышание.

4. Весы

Должен же и на твоей улице наступить праздник, правда? Звезды подумывают о том, чтобы снять с тебя тяжелое бремя масштабного проекта, которым ты занимаешься и дать тебе время на раздумия в тишине. Преждевременно поздравлять с периодом затишья не будем, но посоветуем использовать это время с пользой.

5. Водолей