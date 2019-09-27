Яблочный сок в домашних условиях: пошаговый рецепт

Как приготовить яблочный сок дома? Существует очень много рецептов - с использованием соковыжималки и без нее.

Также вкус сока зависит от сорта яблок. Поэтому лучше всего выбирать фрукты сладких сортов. Но если таких под рукой нет, всегда можно добавить больше сахара.

Обрати внимание на то, что яблоки для приготовления сока должны быть чистыми и без повреждений. Если на фруктахесть гнилые части, то их нужно обязательно срезать.

Рецепт сока из яблок

Ингредиенты:

6 кг яблок,

300 г сахара.

Приготовление: