Яблочный сок в домашних условиях: пошаговый рецепт

Яблочный сок - отличный напиток для завтрака, обеда, да и ужина. Особенно он вкусен, если приготовлен самостоятельно, пишет Tochka.net. Мы нашли для тебя простой рецепт яблочного сока, который не сделает готовку пыткой.
Как приготовить яблочный сок дома? Существует очень много рецептов - с использованием соковыжималки и без нее.
Также вкус сока зависит от сорта яблок. Поэтому лучше всего выбирать фрукты сладких сортов. Но если таких под рукой нет, всегда можно добавить больше сахара.
Обрати внимание на то, что яблоки для приготовления сока должны быть чистыми и без повреждений. Если на фруктахесть гнилые части, то их нужно обязательно срезать.
Рецепт сока из яблок
Ингредиенты:
- 6 кг яблок,
- 300 г сахара.
Приготовление:
- Для сока по этому рецепту тебе понадобится соковыжималка. Но, если у тебя ее нет, то можно заменить этот прибор мясорубкой.
- Помой яблоки, очисти их от сердцевины и семечек. Так напиток не будет горчить.
- Пропусти яблоки через соковыжималку. Жидкую кашицу, которая у тебя получилась, помести в алюминиевую емкость.
- С помощью марли и очень мелкого ситечка процеди яблочную смесь.
- Смешай яблочную кашицу с сахаром.
- Поставь кастрюлю на плиту и доведи сок до кипения.
- Затем добавь сахара. Исходи из сорта яблок - для сладких тебе понадобится совсем немного, для кислых нужно будет увеличить количество сахара (от 500 до 1000 г).
- Сними всю пенку. Если ты хочешь, чтобы сок был прозрачным, процеди его еще раз, а потом снова свари и доведи до кипения.
- Разлей готовый сок по банкам, обработанным кипятком или простирилизованым. Закрути банки железными крышками и поставь в теплое место.