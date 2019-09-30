Почему люди разводятся: психологи называют шесть главных причин

При огромном количестве современных разводов муж и жена считают, что многие неприятности можно и перетерпеть. Но если они сталкиваются хотя бы с одним из наиболее распространенных поводов, вероятность того, что разбитую чашку они склеивать не станут, очень высока.

Браки и разводы

Сколько браков заканчивается разводом? Немало. Но горькая правда состоит в том, что многие пары до самого конца не осознают серьезность того шага, который они собираются предпринять.

Почему-то люди не обсуждают все свои взгляды на брак до того, как он бывает заключен, поэтому впоследствии появляются непреодолимые различия в понимании желаемого образа жизни. Они в конце концов и оказываются яблоком раздора, который приводит к разрушению брака. Союз, вероятнее всего, будет разрушен, если:

1. Вы вступили в брак только потому, что посчитали такое решение правильным

Иногда люди сами не могут правильно идентифицировать собственные чувства и лгут даже самим себе. Как правило, они только мечтают о том, как должна проходить их жизнь, и соглашаются выйти замуж или решают жениться, потому что считают: это правильным.

Если вы ожидали, что ваша жизнь после заключения брака станет нескончаемым периодом счастья и гармонии, а этого не произошло, вы, вероятно, вступили в брак, в соответствии с неправильными причинами. Скорее всего, вы по-настоящему не любите партнера, не умеете идти на компромиссы и не хотите глубинного общения.

2. Вы потеряли свою индивидуальность

Зависимые отношения не приносят пользы никому. Со временем они становятся все более токсичными и пагубными, делая партнеров все более несчастными. Появляется нервное истощение, нетерпимость, которая перерастает в раздражение и, наконец, ненависть.

3. Вы поглощены родительскими проблемами

Одной из наиболее распространенных причин развода является потеря любви и преданности браку из-за необходимости воспитания детей. Эта ответственность для некоторых людей становится первостепенной, и в результате происходит отделение от партнера на эмоциональном уровне, а потом и полное отдаление.

4. Вы не разделяете одни и те же представления о жизни

Трудно будет найти взаимопонимание, если вы любите прогуляться в свободное время, а ваш партнер – домосед, если вы экономите, а он любит тратить. Нелегко организовать совместный досуг, если жена стремится в тихий дом около горного озера, а муж предпочитает игру в футбол со своими друзьями.

5. Вы по-разному относитесь к деньгам

Если вы любите экономить и тратить свои финансовые сбережения целенаправленно, не проявляя ненужной спонтанности, а у вашего мужа деньги проскальзывают сквозь пальцы, это настоящая проблема. Различия в понимании управления финансами в семье – это топ-причина развода, которая губит многие пары.

6. Заставляете партнера меняться

Некоторые люди ошибочно полагают, что партнер обязан меняться, чтобы помочь своей половинке чувствовать себя в браке еще счастливее. Это неверно. Меняться должны оба, соединяя это с умением идти на компромиссы. Если один из партнеров постоянно одаривает другого, ничего не получая взамен, – брак продлится недолго.

Однако и насильно настаивать на изменениях другого неправильно – они должны созреть изнутри: если человек сам захочет стать другим, он обязательно это сделает. Иногда нужно просто немного больше терпения и умения ждать.