Куда правильно ставить сумку согласно приметам и этикету

Почему сумку по приметам нельзя ставить на пол и стол

Слово «сума» пришло в современный мир из далекого прошлого. Большие кожаные мешки «сумы»использовали древние люди для ношения одежды, денег, продуктов. Слово «сумка» означало суму меньшего размера, в которой носили самое необходимое. Так это слово дошло до нашей жизни.

Приметы о сумке появились издавна и основаны на народных наблюдениях. Во все века сумка считалась предметом, который указывал на материальный достаток человека и отношение к этой вещи всегда было почтительным.

Сумку нельзя было бросать на пол, так как считалось, что вся негативна энергия уходит под ноги и там скапливается. И из сумки в пол с негативом может уйти положительная энергия и это станет причиной для ухудшения материального состояния и раздоров в доме.

Существует и практичный подход — пол не везде чистый, и сумка может просто испачкаться.

А в общественном месте, сумка, оставленная на полу, может заинтересовать людей, промышляющих воровством.

Не рекомендуется ставить сумку в доме на стол. Издавна обеденный стол являлся объединяющим центром дома, был символом благополучия и достатка. Считалось, что сумка или кошелек, брошенные на стол, могли принести в семью конфликты, болезни или беду. А главное предназначение стола, как места для приема пищи, просто подразумевало расположение на нем аксессуаров негигиеничным.

Лучшее место для хранения сумки в доме – шкаф.

Куда по этикету можно ставить сумку

Люди, имеющие даже самые брендовые сумки, всегда могут испортить впечатление о себе не знанием основных правил этикета.

В отличие от Европы, где привычно видеть красивые дорогие сумки на полу, среди российских женщин бытует мнение, что сумки нужно держать при себе – на коленях, на стуле за спиной. Это абсолютно расходиться с правилами хорошего тона. Согласно этикету в общественных местах, нельзя располагать сумку на своем стуле или класть себе на колени. Класть сумку на стоящий рядом стул тоже запрещается.

Большую женскую сумку следует обязательно ставить на полу или вешать на спинку стула. Мужчинам сумки или портфели можно ставить только на пол. Исключение есть для женского небольшого клатча – его можно положить прямо на стол.

Использовать вместо сумки пластиковый или бумажный пакет считается признаком крайней некультурности. Пакеты могут служить только для переноски продуктов или других покупок.

Мужчинам нельзя носить женские сумки, разве только в случаях оказания помощи по транспортировке тяжелого аксессуара.

Приметы, связанные с сумками