Знаки Зодиака, которые являются лучшими бабушками по гороскопу

Однако есть бабушки, от которых внуки просто в восторге, и считают своих прародительниц лучшими в мире, пишет Rsute.ru. Кто они по знаку Зодиака, эти великолепные бабушки?

Водолей

Несказанно повезло тем малышам, у которых бабушка родилась под знаком Водолея. С этой бабулей вам никогда не будет скучно, потому что она знает все лучшие истории в мире, и рассказывает их так захватывающе, как будто сама побывала в этих приключениях. Малыши слушают бабушкино повествование с открытыми ртами. И будут просить, чтобы она продолжила свой рассказ.

Бабушки-Водолеи придумывают игры для маленьких детей, а когда несмышленыши подрастут, водят их в кино, в кукольный театр, в музей. Одним словом, знакомят их с окружающим миром, чтобы дети получали интеллектуальное развитие. Бабушки-Водолеи постоянно потакают прихотям своих внуков, а потому всегда становятся их лучшими друзьями.

Близнецы

Бабушки-Близнецы сами жили на позитиве, легко преодолевая все препятствия в жизни, и тому же учат своих внуков: не сдаваться ни перед какими трудностями. Близнецы – это бойцовские бабушки: они учат внуков быть смелыми, не бояться собственных желаний и иметь твердое мнение обо всем. Вместе с внуками они отправляются на велопрогулку, играют на поляне в волейбол, полны вдохновения и тому же самому учат своих внуков.

Рак

Бабушки, рожденные по знаком Рака, являются самыми дружелюбными женщинами в мире. Раньше, когда они были пионерками, эти бабушки состояли в клубе интернационалистов и переписывались с ровесниками со всего мира (когда только успевали письма писать?). Так у них и осталась привычка дружить со всем миром.

А дверь бабушки-Рака всегда открыта для родственников и друзей. Во взрослой жизни эти бабушки – домоседки. Они, как заботливая наседка, хлопочут о своих домашних, берегут семейный очаг. А дождавшись внуков – все свое материнское тепло отдают наследникам.