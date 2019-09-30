Пять полезных продуктов для здорового завтрака

1. Яйца.

Великолепный источник белка, продукт, который дает нам энергию. Исследования показали, что употребляющие яйца на завтрак люди ощущают меньше голода, следовательно, в течение дня употребляют меньше калорий. Всё это способствует сохранению веса и удержанию его под контролем. Яйца также содержат нутриенты, полезные для мозга и печени, пишет Medikforum.ru.

2. Семена чиа.

Насыщены пищевыми волокнами, обеспечивают защиту нашего сердца. Дают организму свежесть и охлаждение. В них содержатся антиоксиданты, а значит, они оказывают противовоспалительное воздействие. Семена чиа также снижают уровень сахара в крови.

3. Ягоды.

Самым простым способом получить максимально полезный завтрак для здоровья является включение в него фруктов. А лучшим выбором среди фруктов будут ягоды. Черника, клубника, малина и голубика насыщены волокнами, они имеют прекрасный вкус, содержит антиоксиданты и низкое количество сахара.

4. Йогурт.

Чашка йогурта имеет достаточно белка для того, чтобы вы могли нормально функционировать до следующего приема пищи. Добавьте в этот продукт, содержащий полезные для кишечника пробиотики, орехи и мёд.

5. Зелёный чай.