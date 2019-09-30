Пять полезных продуктов для здорового завтрака

Завтрак имеет огромное значение для всего дня человека, поскольку он обеспечивает его необходимой внутренней энергией. И вот пять наиболее полезных продуктов, которые нам лучше употреблять с утра.
1. Яйца.
Великолепный источник белка, продукт, который дает нам энергию. Исследования показали, что употребляющие яйца на завтрак люди ощущают меньше голода, следовательно, в течение дня употребляют меньше калорий. Всё это способствует сохранению веса и удержанию его под контролем. Яйца также содержат нутриенты, полезные для мозга и печени, пишет Medikforum.ru.
2. Семена чиа.
Насыщены пищевыми волокнами, обеспечивают защиту нашего сердца. Дают организму свежесть и охлаждение. В них содержатся антиоксиданты, а значит, они оказывают противовоспалительное воздействие. Семена чиа также снижают уровень сахара в крови.
3. Ягоды.
Самым простым способом получить максимально полезный завтрак для здоровья является включение в него фруктов. А лучшим выбором среди фруктов будут ягоды. Черника, клубника, малина и голубика насыщены волокнами, они имеют прекрасный вкус, содержит антиоксиданты и низкое количество сахара.
4. Йогурт.
Чашка йогурта имеет достаточно белка для того, чтобы вы могли нормально функционировать до следующего приема пищи. Добавьте в этот продукт, содержащий полезные для кишечника пробиотики, орехи и мёд.
5. Зелёный чай.
Давно доказаны наукой целебные свойства зелёного чая. Это прекрасный антиоксидант, очищающий организм и способствующий потери лишнего веса. Чашка зеленого чая по утрам освежает и защищает от разного рода недомоганий.