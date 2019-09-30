Быть идеальной: женские изъяны, которые нравятся мужчинам

Пышные формы

Подобный стереотип, кажется, существует еще с доисторических времен, когда первые представители человечества беспокоились лишь о том, как бы не попасть под раздачу и не умереть в схватке с диким буйволом, и как найти женщину, которая сможет продолжить его род. Девичьи комплексы по поводу слишком пышных ягодиц или лишнего жира на талии - всего лишь комплексы, навязанные фэшн-индустрией, а большинству мужчин даже приятно ущипнуть девушку за пухленький бочок или потискать ее мягкое тело.

Домашний вид

Сексуальное белье и умопомрачительные чулки хороши только тогда, когда вы настроены страстно провести вечер и всю ночь с вашим мужчиной, а вот в остальное время ваши вторые половинки обожают наблюдать за вами в “естественной“ среде и в максимально натуральном виде. Вы даже не представляете, насколько мило, трогательно и ранимо смотритесь в глазах мужчин, когда расхаживаете перед ними в уютной розовой пижаме с единорогом и домашних тапочках. Именно такие моменты обожают ваши любимые за ощущение подлинной искренности и близости.

Отсутствие косметики

Мы, как, собственно, и большинство представителей сильного пола, не перестанем утверждать, что нет ничего более привлекательного, чем девушка, на лице которой не присутствует весь ассортимент средств декоративной косметики. Настоящая красота не может быть испорчена ни небольшими пигментными недостатками, ни даже только что выскочившими прыщиками. К тому же гораздо более комфортно целоваться, когда мужчина не боится перенести на свое лицо тонны тонального крема или перепачкаться несмываемой помадой. Конечно, мы не говорим о том, что нужно вовсе перестать краситься, но наедине со своей второй половинкой вы можете наконец расслабиться и позволить избраннику увидеть ваше истинное “лицо“.

Здоровый аппетит

Парни утверждают, что им гораздо приятнее проводить время с девушкой, которая может отбросить всякие условности и “диетические“ утверждения и позволить себе по-настоящему кайфовать, поедая жирный стейк или наслаждаясь лавандовым чизкейком. Конечно, мы не призываем вам перестать следить за своим рационом и, пустившись во все тяжкие, превратиться в настоящую обжору, но поверьте, вашему мужчине приятнее видеть вас счастливой, с горящими глазами, а не грустной дамой, подсчитывающей съеденные калории.

Небольшая нетрезвость

Когда девушка пропускает бокальчик-второй шампанского, то она как по мановению волшебной палочки превращается в более дерзкую, раскрепощенную и обворожительную версию самой себя. Она чувствует себя намного уверенней, в глазах светится неподдельная “чертовщинка“, а разговоры приобретают совсем неожиданный пикантный подтекст. Конечно, магия продолжает работать только в том случае, если девушка лишь немного пьяна, а не лакает как сапожник и скандалит на каждом шаге.

Непослушные волосы

Идеальная укладка и роскошные ровные волосы пугают мужчин, ведь они будто говорят о том, что прикасаться к такому “достоянию“ женской красоты решительно нельзя, даже смотреть нужно по всем правилам безопасности. Другое дело, когда ваши волосы слегка растрепаны или никак не хотят формировать идеальную укладку, ведь тогда мужчина может зарыться в них носом, не боясь при этом испортить ваш “шедевр“.

Легкая потливость

Если вы только вернулись с утренней пробежки и слегка покрылись испариной, то не спешите бежать в ванную, чтобы смыть с себя последствия физических активностей. Мужчинам нравится, когда женщина слегка вспотевшая, ведь это им напоминает о моментах сексуальной близости и заставляет мечтать о новых минутах, проведенных с ней наедине. Вот только этот совет работает только в том случае, если пот девушки приятно пахнет, а она сама не забывает следить о каждодневной гигиене.

Дефекты кожи

Если мужчина до безумия любит свою девушку, то он любит ее полностью даже с учетом ошеломительной россыпи веснушек, морщинок на лбу или послеродовых шрамов. Поверьте, если ваш парень постоянно заставляет вас смущаться маленьких недостатков, то он просто не любит вас достаточно сильно. Ваши визуальные дефекты делают вас абсолютно уникальной и по особенному родной, а красивая улыбка, по мнению мужчин, может компенсировать любой зримый недостаток.