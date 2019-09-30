На все случаи жизни: ТОП-6 пар обуви, которые обязательно должны появиться в вашем осеннем гардеробе

Лодочки с декором

Среди ваших осенних фаворитов обязательно должна быть очень яркая и нарядная пара обуви, в которой вы сможете пойти на торжественное мероприятие, оставить для похода в фешенебельный ресторан, в театр или даже прибережете для празднования Нового года. Можете вздохнуть с облегчением, ведь такие роскошные туфли с эффектной пряжкой, бархатной лентой, россыпью кристаллов или массивными цветочными украшениями вы действительно сможете носить и в пир, и в мир. Они прекрасно будут смотреться как с идеальным вечерним нарядом, так и с простой футболкой, джинсами и пальто, демонстрируя ваш истинный статус.

Облегающие сапоги

Если вы планируете осенью 2019 носить укороченные брюки или юбки-миди, а мы настоятельно рекомендуем вам включить эти предметы гардероба в ваш повседневный стиль одежды, то вам обязательно пригодятся сапоги или ботинки с полностью облегающим голенищем абсолютно любой длины. Оттенок обуви можете выбирать на свое усмотрение: если планируете сделать изюминкой образа сапоги, то выбирайте максимально контрастную пару, а если хотите, чтобы они лишь оформили ваш лук, то выбирайте нейтральный окрас, например черную матовую кожу или замшу.

Туфли с перемычками

Осенью 2019 снова модно носить босоножки с яркими и нарядными гольфами и носками из люрекса или со стильными принтами, а для того, чтобы воплотить самое крутое сочетание в жизнь, вам необходимо приобрести туфли или босоножки с узкими перемычками. Для того, чтобы гольфы “заиграли“, а ведь именно в они в данном случае являются “вишенкой на торте“ выбирайте туфли нейтрального оттенка - черные, коричневые, бордовые или бежевые. Количество стильных образов с данной обувью не счесть: их можно носить и с деловыми образами, и с широкими джинсами, и с мини-платьями.

Прямые сапоги

С подобными сапогами мы уже встречались в прошлых сезонах, поэтому можете смело доставать ваши прошлогодние модели и делать их частью крутых аутфитов на осень 2019. Помните, что подобная обувь должна быть максимально простой - никакого декора, дешевых пряжек, стразов или других “украшательств“, а подошва должна быть плоской. Квадратный каблук - максимальное отхождение от нормы. Носить их можете с мини-юбками прямого фасона, шортами и платьями А-силуэта.