На все случаи жизни: ТОП-6 пар обуви, которые обязательно должны появиться в вашем осеннем гардеробе

Предлагаем вам подготовить настоящий обувной десант, чтобы никакая жизненная ситуация не смогла поставить вас в затруднительное положение. Осенью 2019 вам понадобятся не только теплые высокие сапоги или ботинки на грубой подошве, но и нарядные туфли и даже стильные босоножки, которые вы сможете носить в ультрамодной комбинации с яркими гольфами и носками, пмшет Ivona. Для того, чтобы точно не упустить ни один обувной тренд, предлагаем воспользоваться нашим стратегическим набором, который сможет выручить вас в любую погоду и в рамках любого мероприятия.
- Лодочки с декором
Среди ваших осенних фаворитов обязательно должна быть очень яркая и нарядная пара обуви, в которой вы сможете пойти на торжественное мероприятие, оставить для похода в фешенебельный ресторан, в театр или даже прибережете для празднования Нового года. Можете вздохнуть с облегчением, ведь такие роскошные туфли с эффектной пряжкой, бархатной лентой, россыпью кристаллов или массивными цветочными украшениями вы действительно сможете носить и в пир, и в мир. Они прекрасно будут смотреться как с идеальным вечерним нарядом, так и с простой футболкой, джинсами и пальто, демонстрируя ваш истинный статус.
- Облегающие сапоги
Если вы планируете осенью 2019 носить укороченные брюки или юбки-миди, а мы настоятельно рекомендуем вам включить эти предметы гардероба в ваш повседневный стиль одежды, то вам обязательно пригодятся сапоги или ботинки с полностью облегающим голенищем абсолютно любой длины. Оттенок обуви можете выбирать на свое усмотрение: если планируете сделать изюминкой образа сапоги, то выбирайте максимально контрастную пару, а если хотите, чтобы они лишь оформили ваш лук, то выбирайте нейтральный окрас, например черную матовую кожу или замшу.
- Туфли с перемычками
Осенью 2019 снова модно носить босоножки с яркими и нарядными гольфами и носками из люрекса или со стильными принтами, а для того, чтобы воплотить самое крутое сочетание в жизнь, вам необходимо приобрести туфли или босоножки с узкими перемычками. Для того, чтобы гольфы “заиграли“, а ведь именно в они в данном случае являются “вишенкой на торте“ выбирайте туфли нейтрального оттенка - черные, коричневые, бордовые или бежевые. Количество стильных образов с данной обувью не счесть: их можно носить и с деловыми образами, и с широкими джинсами, и с мини-платьями.
- Прямые сапоги
С подобными сапогами мы уже встречались в прошлых сезонах, поэтому можете смело доставать ваши прошлогодние модели и делать их частью крутых аутфитов на осень 2019. Помните, что подобная обувь должна быть максимально простой - никакого декора, дешевых пряжек, стразов или других “украшательств“, а подошва должна быть плоской. Квадратный каблук - максимальное отхождение от нормы. Носить их можете с мини-юбками прямого фасона, шортами и платьями А-силуэта.
- Кроссовки на массивной подошве
С белыми и черными вариантами кроссовок на массивной подошве мы уже свыклись и даже научились их мастерски комбинировать с женственными “летящими“ силуэтами, деловыми костюмами с широкими брюками, а не только с разномастными джинсами. Выбирайте однотонные модели без излишнего декора и кричащих элементов. Сочетайте такую пару с пальто, тренчами и жакетами.
- Армейские ботинки
Армейские ботинки на грубой подошве хороши в любых вариациях, ведь с ними можно создать огромное количество образов, представ перед публикой в абсолютно любом амплуа - от женщины-вамп до милой и романтичной барышни. По сути, ваш обувной минимум на эту осень - купить крутые солдатские сапоги и вдоволь наслаждаться их универсальностью.
- Казаки
Подобные остроносые ботинки, как правило, смотрятся очень акцентно, поэтому именно они в любом случае станут “фишкой“ вашего образа. Если вы решили покорить коллег ультрамодной обувью, то легко можете замиксовать казаки с трикотажным однотонным миди-платьем или брючным костюмом. Если же у вас планируется грандиозная вечеринка, то вы легко можете обуть их с блузой с бантом или рюшами и юбкой средней длины. Рекомендуем выбирать сапожки не скучного серого или черного оттенков, а с интересными принтами, анималистическим окрасом или просто белоснежные - даже такая пара будет смотреться мегакруто.
Уверены, что каждая из пар обуви, представленных в нашем материале, сможет здорово помочь вам в той или иной ситуации. Однако, чтобы покупка ультрамодных, но возможно не таких уж необходимых казаков или лодочек, не сильно сказалась на вашем месячном бюджете, стоит все-таки внимательно проанализировать вероятность выхода в свет в той или иной паре обуви - лишний балласт ни вам, ни вашему кошельку точно ни к чему.