Видеорецепт: салат из простой капусты, но очень необычный и вкусный
Автор кулинарного канала Simple Food на YouTube Юлия Шевчук поделилась с подписчиками видеорецептом своего любимого салата с капустой, пишет Tvnet.lv. «Очень необычное сочетание продуктов и потрясающий вкус!», - уверяет она. Но что слова - попробуйте!
Ингредиенты:
- белокочанная капуста - половина головки среднего размера,
- руккола или другая зелень - примерно 60 граммов,
- тунец в масле - 250 граммов,
- сухарики - по вкусу,
- соль и специи по вкусу,
- сметана 20% - 2 ст. ложки (для заправки).
Еще одна заправка от Юлии Шевчук: сок половинки лимона, 2 ч. ложки горчицы, 2 ст. ложки масла (оливкового или другого), 1 ч. ложка меда (если салат делаете несладкий).
Процесс приготовления салата во всех подробностях смотрите на видео!