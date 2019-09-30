Видеорецепт: салат из простой капусты, но очень необычный и вкусный

Автор кулинарного канала Simple Food на YouTube Юлия Шевчук поделилась с подписчиками видеорецептом своего любимого салата с капустой, пишет Tvnet.lv. «Очень необычное сочетание продуктов и потрясающий вкус!», - уверяет она. Но что слова - попробуйте!