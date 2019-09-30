Лайфхаки по укладке волос, которыми пользуются все стилисты

Сухой шампунь для прикорневого объема

Да, сухим шампунем вовсе не обязательно мыть голову. Он ко всему прочему — идеальное средство для прикорневого объема. Если у вас при этом жирные у корней волосы, то сухой шампунь уберет лишний жир. Но по большому счету его можно наносить и на чистые волосы. Как правило, у сухого шампуня натуральный состав. Поэтому с вашими волосами точно не случится ничего плохого.

Естественные кудри с помощью полотенца

Если на ночь вымыть голову, а потом сделать на голове турецкий тюрбан и лечь спать, то утром вас ожидают приятные кудряшки во французском стиле. Кстати, этот лайфхак мой стилист позаимствовала именно у французских коллег. Француженки не любят тратить много времени на укладки, завивки и макияж. Для них самое главное — жить и получать удовольствие от жизни. Поэтому утро с плойкой они заменяют ночью с тюрбаном. Пока вы спите, волосы завиваются естественным образом без пересушивания.

Масло для кончиков волос до мытья волос

Масло для кончиков волос защищает волосы от сечения и пересушивания. Но часто из-за него волосы становятся жирными. Можно нанести масло за полчаса до мытья волос. Дать ему впитаться. А затем помыть волосы и увлажнить кондиционером. Кончики волос будут выглядеть опрятными и живыми, а эффект жирных волос пропадет.

Тени для глаз на пробор

Чтобы создать иллюзию густых волос, можно нанести на пробор тени для глаз. Для этого лучше использовать кисть для румян. У нее средний размер, и процесс не займет много времени. Главное — чтобы они совпадали по цвету с корнями и не содержали блесток и перламутра. И да, речь идет о сухих тенях, а не о кремовых.

Сухой шампунь своими руками

Так как все сухие шампуни имеют максимально натуральный состав, его можно приготовить в домашних условиях. Для этого необходимо перемешать в равных количествах крахмал (рекомендуем начать с 1 ч. л), какао и добавить 3 капли эфирного масла мяты. Сухой шампунь наносится на корни волос, а затем вычесывается расческой.

Зубная щетка для объема волос

Придать волосам объем можно и без специальных средств и сложных укладок. Нужно лишь слой за слоем зачесать пряди зубной щеткой по направлению к корням. Изменения будут видны невооруженным глазом.

Секрет более долгой завивки

Если завивать волосы плойкой или стайлером с середины локона, а не с конца, то кудри продержатся гораздо дольше.

Дополнительный объем с помощью сушилки для рук