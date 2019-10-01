Реакция на сезонные изменения разных знаков Зодиака: осенний гороскоп

Смена поры года несет смену и в настроении людей, родившихся под разными знаками Зодиака, пишнт Rsute.ru. Что обещает золотая осень каждому из нас?

Овен

Овны обожают осень! И все потому, что любят изменения как в личной жизни, так и в природе. Представители этого знака не любят рутину, им подавай быстрый темп. Поскольку осень видоизменяется в картинках – от листопада до первых снежных заносов, – эти изменения идеальны для Овнов.

Телец

Тельцы равнозначно любят все поры года: от первой зазеленевший травки до осеннего листопада. И в каждой поре они находят свои прелести.

Близнецы

Близнецы просто таки очарованы приходом осени. Они наслаждаются запахом осенней листвы, которая шуршит под ногами, укрывая землю мягким золотистым ковром.

Близнецы готовы целый день провести на улице, наблюдая за тем, как ветер кружит опадающими с деревьев листьями, и как меняется вокруг мир.

Рак

Раки с приходом осени поплотнее прижимаются к дивану, и прячутся под теплым пледом от внешнего мира. Раки не любят осенние прогулки под дождем, но зато обожают проводить вечера перед телевизором, размышляя о причудах природы.

Лев

Льву больше по нраву горячие солнечные лучи, и приход осени вызывает тоску, а порой и депрессию в его душе. Но свое душевное состояние Львы прячут как можно дальше от окружающих.

Дева

Дева с приходом осени ведет себя немного странно. Ей безразлична смена поры года, лишь бы у нее все было в порядке с делами, и ничто не нарушало ее душевный покой.

Весы

Представители Весов с нетерпением ждут осени, так как холодный период года идеально подходит для проведения вечеров дома, перед камином, в теплом и уютном месте.

Скорпион

Скорпион осенью чувствует себя замечательно хотя бы по той простой причине, что осенний сезон совпадает с его днем рождения. Этот семейный праздник Скорпионы проводят в самом узком кругу своих родных, где можно поделиться не таясь своими ближайшими планами.

Стрелец

Стрельцы очень своеобразные люди. Осень им нравится, но до той поры, пока не наступают глубокие холода, и слякоть укрывает дороги, а мелкий надоедливый дождь льет с неба целый день.

Козерог

Козероги не любят осень всеми фибрами своей души, и не скрывают этого. Осенью у них падает продуктивность, в душе происходит смятение: как быть дальше, если нет никаких перспектив на будущее, и нет никакого желания строить какие-то планы на жизнь.

Водолей

Занятые мыслями о духовных вещах, интеллектуальные и прогрессивные Водолеи меньше всего по-настоящему заботятся о смене сезона. Им что осень, что весна, что зимняя стужа – все одинаково. Только бы не заболеть простудным заболеванием, которое может сбить Водолея с жизненного темпа.

Рыбы