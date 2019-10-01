Черный маникюр в трендах осени 2019 года – необычный способ привлечь внимание

Вообще при нехватке времени и отсутствии выдающихся художественных способностей, а также выполнении черного маникюра в домашних условиях своими руками можно вообще ограничиться однотонным покрытием. И даже в этом простом случае можно выбрать между глянцевым и матовым покрытием.

Первое представляет собой более демократичный вариант, так как отличается практичностью. Подобный маникюр достаточно долго держится, даже если барышня часто выполняет домашнюю работу.

Матовый, который признан марким, на самом деле за счет своей приглушенности смотрится более спокойно. Его охотно делают даже консервативно настроенные представительницы слабого пола. Смотрится он при аккуратно выполненном покрытии не вызывающе, а само покрытие ногтевой пластины напоминает угольную пыль.

На что ориентироваться при выборе дизайна модного черного маникюра

Осенью наиболее трендовыми направлениями для маникюра выступают техники с применением фольгированного покрытия. И даже в этом случае каждая клиентка может выбрать для себя оптимальное решение на основании личных предпочтений.

Что касается домашнего исполнения, то наиболее простым решением выступает использование переводной фольги. Она попросту накладывается на ногтевую пластину, требуя максимально плотного прилегания, а потом перепечатывается на лак. Останется после только нанести закрепитель.

Наиболее встречающиеся сочетания тут бывают с серебряным, а использование «золотых следов» выглядит особенно роскошно, по-королевски.

Также можно использовать отрывной тип фольгированного покрытия, который легко в применении даже для новичков. А вот хлопья Юки – уже более сложная ступень у нейл-декоре. Здесь потребуется сноровка, ведь выкладывать рисунок придется едва ли не с ювелирной тонкостью. Впрочем, при достаточном запасе терпения результат порадует даже самых скептически настроенных модниц.

Техники декора черного маникюра по трендам осени 2019

Красиво смотрится с черным маникюром и фольга полосками, которые призваны заменить разделители ногтевых пластин для формирования геометрии на выбранном пальчике.

Немного похоже происходит с липкими блестящими пластинками, которые иногда даже используются для создания экстравагантного маникюра по образу и подобию френча, но только с другой цветовой базой и использования фольги вместо прокрашенных лаком лунок.

Что касается цветовых сочетаний, то классикой жанра давно стало использование черного вместе с красным. Впрочем, черно-белое покрытие можно отнести туда же.

Из свежих техник стоит обратить внимание на «слезу единорога», причем фольгу тут можно выбирать по личному усмотрению, включая небесно-голубой цвет или еще какой-нибудь вариант, который будет выигрышно смотреться.