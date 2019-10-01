Смесь из имбиря, лимона и мёда, которая спасёт от простуды и поднимет иммунитет

Приготовление раствора для поддержания иммунитета

Многие люди, чтобы не тратить много времени и сил на приготовление отдельной смеси из имбиря, лимона и мёда, просто заваривают с ними чай по утрам. Порой этого бывает достаточно, чтобы получить заряд энергии на целый день и дать организму подпитку в виде смеси из сплошных витаминов.

Чтобы приготовить такой отвар, достаточно в обычную чашку с чаем положить 2 ломтика лимона, кусочек имбиря примерно 1 см в длину и чайную ложку мёда. Такой напиток поможет справиться с первыми симптомами переохлаждения и простуды, а также будет очень полезен тем, кто употребляет в пищу зимой мало овощей и фруктов.

Более сложным способом является приготовление сухой смеси из имбиря, лимона и мёда. Такой вариант более полезный и насыщенный, чем вариант с чаем. Ведь второй способ уничтожает некоторые полезные свойства продуктов за счёт того, что находится в разбавленном состоянии. Сухая смесь же сохраняет в себе все полезные микроэлементы, содержащиеся в продуктах.

Витаминная смесь от простуды

Для приготовления сухой смеси нужно предварительно очистить 3 лимона и имбирь от кожицы. Все ингредиенты нужно нарезать кружочками и кубиками, из лимона вычистить все косточки. Затем лимон и имбирь нужно перемолоть в блендере или в мясорубке. Смешанные продукты нужно переложить в отдельную тарелку или баночку и залить 150 граммами мёда. Затем смесь нужно перемешать и оставить на неделю настаиваться в недоступном для света месте.

Каждому человеку нужно учесть тот факт, что данная смесь очень сильно может раздражать внутренние ткани органов. Имбирь и лимон являются очень насыщенными продуктами, которые могут повлиять отрицательно на людей, переносящих определённые заболевания.

Заболевания, при которых нельзя принимать лимонно-имбирную смесь

Из-за того, что смесь из имбиря, лимона и мёда очень сильно возбуждает нервную и кровеносную систему, многим людям противопоказано использовать в качестве лекарства для поднятия иммунитета такую смесь. Несомненно, что такой раствор хорошо помогает организму восстановить иммунитет после простудных заболеваний. Также он очищает кровь, помогает лучше работать лимфатической системе человека.

Существует ряд заболеваний, при которых применять мёд, лимон и имбирь противопоказано. К ним относятся различные болезни желудочно-кишечного тракта, сердечные заболевания, проблемы с давлением. Также нельзя лечиться таким настоем беременным женщинам и людям с какими-либо кровотечениями. При таких заболеваниях лучше проконсультироваться у специалиста.

Особенности приготовления смеси для иммунитета

Врачи рекомендуют при приготовлении смеси из лимона, имбиря и мёда точно следовать рецепту, ведь при неправильных пропорциях лекарство категорически нельзя будет употреблять. Например, если в банку с растолчёнными заранее 2 ингредиентами положить слишком мало мёда, то смесь может забродить. Мёд в этом случае является натуральным консервантом, который не даёт продуктам испортиться долгое время.