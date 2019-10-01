Продукты, которые защищают от глубоких морщин

Помидоры. Они являются идеальной «антивозрастной едой»: в дополнение к другим антиоксидантам они содержат ценный ликопин. Несколько исследований показали, что он способствует уменьшению морщин.

Жирная рыба. Самые полезные для кожи, волос и ногтей ненасыщенные жирные кислоты в основном содержатся в морской рыбе – не обязательно в красной, но и, например, в селедке, сайре, скумбрии, тунце.

Цельные зерна. Хлеб, макароны из цельнозерновой муки, бурый рис содержат несколько важных антивозрастных питательных веществ: клетчатку, витамин Е, цинк, селен и фитохимические вещества.

Перец. Он богат витамином С, бета-каротином и клетчаткой - это идеальный комплекс питательных веществ против морщин.

Бобовые. Их употребление дает организму не только клетчатку, но и много селена.

Льняное масло. Оно является превосходным источником омега-3 жирных кислот: до двух третей его состава включает именно этих ценные полиненасыщенные жирные кислоты.

Масло зародышей пшеницы. Оно богато антиоксидантным витамином Е и омега-3 жирными кислотами, которые «убивают» морщины.

Орехи. Цинк важен для иммунной системы, а также является суперсредством против морщин. Орехи содержат большую часть этого микроэлемента. Кроме того, в них много селена, который обладает защитной функцией, а также ненасыщенных жирных кислот.

Шиповник. Плоды шиповника заслуженно входят в перечень продуктов с самым высоким содержанием витамина С.

Облепиха. Еще один богатейший источник витамина С, который укрепляет структуру клеток и помогает предотвратить появление морщин.

Капуста. Брокколи, брюссельская капуста и другие виды капусты содержат витамин С и фитохимические вещества, защищающие кожу от интенсивного старения.

Сыр. Когда речь идет о питании от морщин, продукты животного происхождения вполне разрешаются к употреблению при условии умеренности. Сыр – отличный поставщик цинка.

Морковь. Морковь полна каротина - как и все желтые, оранжевые, красные и темно-зеленые фрукты и овощи. Бета-каротин является предшественником витамина А, одного из главных омолаживающих кожу средств.

Чеснок. Чеснок (лук, кстати, тоже) обладает выраженным антиоксидантным действием и тем самым защищает клетки от разрушения – это помогает коже дольше выглядеть ровной и гладкой.