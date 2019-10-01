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  • Вкусный и полезный завтрак: яблочные оладьи с морковью и черносливом от Юлии Высоцкой

Вкусный и полезный завтрак: яблочные оладьи с морковью и черносливом от Юлии Высоцкой

Яблочные оладьи с морковью и черносливом от Юлии Высоцкой.

ФОТО: Instagram

Хочется на завтрак чего-нибудь необычного? Вкусного и полезного? Оладьи с яблоками, морковью и черносливом по рецепту Юлии Высоцкой станут отличным блюдом для начала дня, пишет Joinfo.ua.

Российская актриса и кулинар имеет огромное множество рецептов. Недавно Юлия Высоцкая раскрыла секрет приготовления идеальных оладий из баклажанов, а теперь предложила другой рецепт их приготовления – с яблоками, морковью и черносливом. 

Ингредиенты:

  • 3 столовой ложки манной крупы
  • 1 зеленое яблоко
  • 2 небольшие морковины
  • 100 грамм сметаны
  • 1 горсть чернослива без косточек
  • 1 куриное яйцо
  • 3 столовые ложки кефира
  • 1 столовая ложка оливкового масла
  • 1 столовая ложка сахарного песка
  • 1/2 чайной ложки разрыхлителя

Способ приготовления:

  1. Яблоко с кожурой и очищенную морковь натираем на мелкой терке в одну миску.
  2. Добавляем яйцо, манную крупу, сахар, разрыхлитель, кефир и перемешиваем.
  3. Мелко нарезанный чернослив добавляем в тесто.
  4. Разогреваем в тяжелой сковороде оливковое масло, выкладываем ложкой оладьи и обжариваем с двух сторон.
  5. Подаем теплыми со сметаной.

Приятного аппетита!

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