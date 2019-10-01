Базовые вещи в гардеробе женщины, которые никогда не выйдут из моды

Туфли лодочки

Туфли на высоком каблуке, с острым носиком смотрятся всегда элегантно. Замшевые туфли подходят под структуру колгот, и выглядят изысканнее. Каблук можно выбрать и поменьше, но желательно, чтобы он был обтянут кожей. Всегда в моде черные, бежевые и красные туфли.

Белые кроссовки

Кроссовки приобрели широкий спектр использования. Их обувают не только для занятий спортом, но и на светские вечеринки. Их комбинируют с брюками, и даже платьями.

Белая рубашка

Универсальный предмет одежды, который подходит под любые брюки и юбки. Она может придавать строгий вид, а может сделать сексуальнее, если расстегнуть несколько пуговиц. Под нее легко подбирать бижутерию, а шейные платки только дополнят наряд.

Рубашки из хлопка, несколько грубоваты по фактуре, поэтому будут создавать объем. Их лучше одевать под узкие джинсы или леггинсы. К рубашкам из легкой материи подойдут все фасоны брюк и юбок.

Однотонная белая футболка

Правильно подобранная футболка должна быть из чистого хлопка, допускается 2% эластана. Горловина обработана тем же материалом, что и футболка. Такая вещь будет служить долго, и носить ее приятно. Ее можно одевать под жакет, с джинсами и многими другими вещами.

Жакет

Эта вещь в гардеробе у каждого делового человека, и не только. Он может быть разного стиля, и дополнить наряд. Жакет никогда не выходит из моды.

Юбка-карандаш

Юбка такого фасона подойдет любой женщине, не зависимо от возраста. Она делает фигуру зрительно тоньше и стройнее. Такая вещь уместна для работы и прогулки. Закончит образ — обувь на высоком каблуке.

Черная кожаная куртка

Короткая черная куртка держится в моде уже давно. Еще ее называют «косухой». Правильно подобранная куртка скроет недостатки фигуры. Она может дополнить образ, и зрительно сделать тонкую талию.

Плащ-тренч

Придает элегантный вид, и женственность. Он удобный и практичный, носить его одно удовольствие. Можно дополнить образ шарфом или платком.

Джинсы

Практически в каждом гардеробе есть джинсы. Эта вещь универсальна, их можно одеть на разные мероприятия. Время от времени может быть модной конкретная модель. Но их носят все и везде.

Маленькое черное платье