Базовые вещи в гардеробе женщины, которые никогда не выйдут из моды

Меняются времена, меняется и мода, но некоторые вещи остаются до сих пор актуальными. Вещи из базового гардероба можно дополнить разными аксессуарами, и они будут смотреться совсем по-другому, пишет Rsute.ru.
Туфли лодочки
Туфли на высоком каблуке, с острым носиком смотрятся всегда элегантно. Замшевые туфли подходят под структуру колгот, и выглядят изысканнее. Каблук можно выбрать и поменьше, но желательно, чтобы он был обтянут кожей. Всегда в моде черные, бежевые и красные туфли.
Белые кроссовки
Кроссовки приобрели широкий спектр использования. Их обувают не только для занятий спортом, но и на светские вечеринки. Их комбинируют с брюками, и даже платьями.
Белая рубашка
Универсальный предмет одежды, который подходит под любые брюки и юбки. Она может придавать строгий вид, а может сделать сексуальнее, если расстегнуть несколько пуговиц. Под нее легко подбирать бижутерию, а шейные платки только дополнят наряд.
Рубашки из хлопка, несколько грубоваты по фактуре, поэтому будут создавать объем. Их лучше одевать под узкие джинсы или леггинсы. К рубашкам из легкой материи подойдут все фасоны брюк и юбок.
Однотонная белая футболка
Правильно подобранная футболка должна быть из чистого хлопка, допускается 2% эластана. Горловина обработана тем же материалом, что и футболка. Такая вещь будет служить долго, и носить ее приятно. Ее можно одевать под жакет, с джинсами и многими другими вещами.
Жакет
Эта вещь в гардеробе у каждого делового человека, и не только. Он может быть разного стиля, и дополнить наряд. Жакет никогда не выходит из моды.
Юбка-карандаш
Юбка такого фасона подойдет любой женщине, не зависимо от возраста. Она делает фигуру зрительно тоньше и стройнее. Такая вещь уместна для работы и прогулки. Закончит образ — обувь на высоком каблуке.
Черная кожаная куртка
Короткая черная куртка держится в моде уже давно. Еще ее называют «косухой». Правильно подобранная куртка скроет недостатки фигуры. Она может дополнить образ, и зрительно сделать тонкую талию.
Плащ-тренч
Придает элегантный вид, и женственность. Он удобный и практичный, носить его одно удовольствие. Можно дополнить образ шарфом или платком.
Джинсы
Практически в каждом гардеробе есть джинсы. Эта вещь универсальна, их можно одеть на разные мероприятия. Время от времени может быть модной конкретная модель. Но их носят все и везде.
Маленькое черное платье
Как говорится, такая вещь должна быть в гардеробе у каждой женщины. Оно не заменимо, потому что одеть можно на все мероприятия. Аксессуары дополнят наряд. Платье можно выбрать по фигуре, по качеству материала или по фасону. Такое платье выручит в ситуации, когда не знаешь, что одеть.