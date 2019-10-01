Кефирная диета: эффективное похудение без вреда для здоровья

Кефирная диета, если подобрана с умом, способна творить, воистину, чудеса. Конечно, в отличие от «полосатой» диеты, нельзя употреблять сладости и мучное, иначе невозможно достичь желаемого эффекта, сообщает Joinfo.ua.

Диеты на кефире

Кефирная диета по длительности может быть совершенно разной. Самый короткий период голодания – 1 день. Но ограничение в калориях не должно превышать 7 дней. Вообще, временной промежуток зависит от того, насколько строгая диета. Многие люди всю жизнь отказывают себе в разных вкусностях, чтобы потом не заморачиваться над лишними килограммами. Кроме того, у некоторых имеются противопоказания к голоданиям: заболевания органов ЖКТ, беременность, некоторые проблемы с сердцем и другие причины.

Кефирная диета на гречке

Исходя из названия, уже очевидно, о чем пойдет речь. Кефирная диета на гречке содержит в себе всего 2 продукта: кефир и гречневая каша. Приготовить такое блюдо достаточно просто.

В официальных медицинских источниках кефирно-гречневая диета относится к однодневным. И специалисты не рекомендуют продлевать период голодания, так как длительные монодиеты вредны для здоровья. Хотя на различных массовых ресурсах указано, что питаться лишь гречкой и кефиром можно до 5 дней.

Как готовить блюдо? Варить кашу нельзя! Гречку нужно только запаривать. Итак, на ночь полстакана гречневой крупы залить стаканом кипятка и накрыть крышкой. На следующее утро каша готова к употреблению. Гречку перед едой заливают кефиром. Если Вам такое решение не нравиться, то блюдо можно запить кисломолочным продуктом.

Разгрузочные дни на каше и кефире устраивают 1 раз в месяц. Такой метод позволит потерять 1-2 килограмма.

Кефирная диета на яблоках

Эта диета рассчитана на 3-4 дня. Каждые сутки нужно съедать 1,5 килограмма яблок и выпивать 1,5 – 2 литра кефира. Фрукты можно кушать в сыром или запеченном виде.

Обратите внимание, диета очень жесткая. Если имеются серьезные заболевания, то лучше отказаться от голодания.

Разгрузочный день

Кефирный разгрузочный день позволит девушкам сбросить до 3-х килограммов за 3 дня. А для достижения поставленной цели, важно придерживаться схемы: суточную норму (1,5 литра кефира) разделить на 5 – 6 частей. Каждую порцию нужно употреблять через равный промежуток времени.

Легкая кефирная диета

Под словом «легкая» подразумевается «щадящая», то есть девушка может кушать практически любые продукты, кроме тех, которые содержат крахмал, а также копчености, алкоголь, мучные изделия. В каждодневном меню должен присутствовать кефир. Длительность такой диеты не должна превышать 2 недели, однако сразу после голодания нельзя резко начинать лопать все подряд, иначе потерянный вес вернется с прибавкой.

Белковая диета на кефире

Пост длится всего неделю. Но тут имеется строгий порядок, который нельзя нарушать. А соблюдая все правила, девушка может сбросить до 5 килограммов.

Первый день диеты необходимо выпить 1,5 литра кефира и съесть 4 запеченных картофелины.

Второй день – 1,5 литра кефира и 150 граммов отварной курицы.

Третий день – 1,5 литра кефира и 200 граммов отварной говядины.

Четвертый день – 1,5 литра кефира и 150 граммов отварной рыбы.

Пятый день – 1,5 литра кефира и 1 килограмм фруктов или овощей.

Шестой и седьмой дни – по 1,5 литра кефира.

Во время диеты нужно пить только негазированную воду.