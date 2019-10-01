Кефирная диета: эффективное похудение без вреда для здоровья

Существуют множество кефирных диет, которые помогают девушкам справиться с проблемой лишнего веса. Но только лишь некоторые из длинного списка способны удивить поразительным результатом.
Кефирная диета, если подобрана с умом, способна творить, воистину, чудеса. Конечно, в отличие от «полосатой» диеты, нельзя употреблять сладости и мучное, иначе невозможно достичь желаемого эффекта, сообщает Joinfo.ua.
Диеты на кефире
Кефирная диета по длительности может быть совершенно разной. Самый короткий период голодания – 1 день. Но ограничение в калориях не должно превышать 7 дней. Вообще, временной промежуток зависит от того, насколько строгая диета. Многие люди всю жизнь отказывают себе в разных вкусностях, чтобы потом не заморачиваться над лишними килограммами. Кроме того, у некоторых имеются противопоказания к голоданиям: заболевания органов ЖКТ, беременность, некоторые проблемы с сердцем и другие причины.
- Кефирная диета на гречке
Исходя из названия, уже очевидно, о чем пойдет речь. Кефирная диета на гречке содержит в себе всего 2 продукта: кефир и гречневая каша. Приготовить такое блюдо достаточно просто.
В официальных медицинских источниках кефирно-гречневая диета относится к однодневным. И специалисты не рекомендуют продлевать период голодания, так как длительные монодиеты вредны для здоровья. Хотя на различных массовых ресурсах указано, что питаться лишь гречкой и кефиром можно до 5 дней.
Как готовить блюдо? Варить кашу нельзя! Гречку нужно только запаривать. Итак, на ночь полстакана гречневой крупы залить стаканом кипятка и накрыть крышкой. На следующее утро каша готова к употреблению. Гречку перед едой заливают кефиром. Если Вам такое решение не нравиться, то блюдо можно запить кисломолочным продуктом.
Разгрузочные дни на каше и кефире устраивают 1 раз в месяц. Такой метод позволит потерять 1-2 килограмма.
- Кефирная диета на яблоках
Эта диета рассчитана на 3-4 дня. Каждые сутки нужно съедать 1,5 килограмма яблок и выпивать 1,5 – 2 литра кефира. Фрукты можно кушать в сыром или запеченном виде.
Обратите внимание, диета очень жесткая. Если имеются серьезные заболевания, то лучше отказаться от голодания.
- Разгрузочный день
Кефирный разгрузочный день позволит девушкам сбросить до 3-х килограммов за 3 дня. А для достижения поставленной цели, важно придерживаться схемы: суточную норму (1,5 литра кефира) разделить на 5 – 6 частей. Каждую порцию нужно употреблять через равный промежуток времени.
- Легкая кефирная диета
Под словом «легкая» подразумевается «щадящая», то есть девушка может кушать практически любые продукты, кроме тех, которые содержат крахмал, а также копчености, алкоголь, мучные изделия. В каждодневном меню должен присутствовать кефир. Длительность такой диеты не должна превышать 2 недели, однако сразу после голодания нельзя резко начинать лопать все подряд, иначе потерянный вес вернется с прибавкой.
- Белковая диета на кефире
Пост длится всего неделю. Но тут имеется строгий порядок, который нельзя нарушать. А соблюдая все правила, девушка может сбросить до 5 килограммов.
- Первый день диеты необходимо выпить 1,5 литра кефира и съесть 4 запеченных картофелины.
- Второй день – 1,5 литра кефира и 150 граммов отварной курицы.
- Третий день – 1,5 литра кефира и 200 граммов отварной говядины.
- Четвертый день – 1,5 литра кефира и 150 граммов отварной рыбы.
- Пятый день – 1,5 литра кефира и 1 килограмм фруктов или овощей.
- Шестой и седьмой дни – по 1,5 литра кефира.
Во время диеты нужно пить только негазированную воду.
Как видно, обычная кефирная диета способна за короткое время помочь девушке сбросить до 5 килограммов.