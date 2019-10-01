Свадебные приметы от профессиональной свахи Розы Сябитовой

За свою многолетнюю практику Роза Сябитова накопила приличный опыт. Сваху часто спрашивают совета в непростых жизненных ситуациях, и она с радостью отвечает. Какие основные свадебные приметы выделила телеведущая, подскажет Joinfo.ua.

Свадебные приметы

В своем Инстаграме популярная телеведущая и владелец агентства знакомств решила поделиться интересными наблюдениями. Роза Сябитова написала несколько свадебных примет, которые должны обязательно пригодиться вступающим в брак:

Если с утра накануне свадьбы в доме кот чихнет – невесту ожидает счастливое замужество.

Молодой невесте нельзя неровно подметать пол и мусор оставлять на ночь – существует большая вероятность выйти замуж за лодыря и бездельника.

После регистрации брака в ЗАГСе или проведения церемонии венчания нельзя огладываться – к недолгому супружеству, быстрому расставанию и разводу в конечном итоге.

Обязательно бережно хранить золотые обручальные кольца, никому их не передавать и не терять. Они служат оберегом от стрессов, тяжелых болезней, зависти, сильных жизненных потрясений.

Дополнения подписчиков

В свою очередь, в комментариях поклонники стали делиться своими наблюдениями и жизненным опытом. Одна девушка написала, что фату нельзя продавать или дарить. На это Роза ответила, что фатой можно накрывать колыбель малыша – защищает от сглаза.

Другая поделилась интересным наблюдением: из-за нехватки денег невеста пошла под венец в босоножках – и развелась. Впоследствии своей дочери посоветовала быть в туфлях – брак стал счастливым и долговечным.