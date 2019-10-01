Свадебные приметы от профессиональной свахи Розы Сябитовой

Популярная сваха Роза Сябитова решила поделиться накопленной мудростью в самый свадебный период. О каких приметах рассказала телеведущая?
За свою многолетнюю практику Роза Сябитова накопила приличный опыт. Сваху часто спрашивают совета в непростых жизненных ситуациях, и она с радостью отвечает. Какие основные свадебные приметы выделила телеведущая, подскажет Joinfo.ua.
Свадебные приметы
В своем Инстаграме популярная телеведущая и владелец агентства знакомств решила поделиться интересными наблюдениями. Роза Сябитова написала несколько свадебных примет, которые должны обязательно пригодиться вступающим в брак:
- Если с утра накануне свадьбы в доме кот чихнет – невесту ожидает счастливое замужество.
- Молодой невесте нельзя неровно подметать пол и мусор оставлять на ночь – существует большая вероятность выйти замуж за лодыря и бездельника.
- После регистрации брака в ЗАГСе или проведения церемонии венчания нельзя огладываться – к недолгому супружеству, быстрому расставанию и разводу в конечном итоге.
- Обязательно бережно хранить золотые обручальные кольца, никому их не передавать и не терять. Они служат оберегом от стрессов, тяжелых болезней, зависти, сильных жизненных потрясений.
Дополнения подписчиков
В свою очередь, в комментариях поклонники стали делиться своими наблюдениями и жизненным опытом. Одна девушка написала, что фату нельзя продавать или дарить. На это Роза ответила, что фатой можно накрывать колыбель малыша – защищает от сглаза.
Другая поделилась интересным наблюдением: из-за нехватки денег невеста пошла под венец в босоножках – и развелась. Впоследствии своей дочери посоветовала быть в туфлях – брак стал счастливым и долговечным.
Естественно, верить или не верить таким приметам - личное дело каждого. Роза Сябитова любит не просто публиковать интересные моменты, но и дискутировать с подписчиками. Благодаря такому общению можно узнать много любопытного из жизни телеведущей и найти для себя полезные советы!