Рецепты баклажанов на зиму порадуют хозяек своим волшебным вкусом

1. Баклажаны в томатном соусе

Для их приготовления понадобятся:

баклажаны;

лук;

чеснок;

соль;

сахар;

перец душистый горошком;

морковь;

уксус.

Баклажаны моют, режут вдоль, желательно, чтобы были кусочки длинненькие. Один литр томатного сока выливают в кастрюлю, добавляют чеснок, 6 столовых ложек сахара, 1 столовую ложку соли, немного лука, порезанного кружочками, тёртую на тёрке морковь – 4 шт, 2 кг резаных баклажанов, 70 граммов уксуса.

Как только всё закипит, проваривают 15 минут, снимают с огня и разливают по подготовленным баночкам, закатывают крышками, не забыв добавить перец душистый горошком.

2. Баклажаны, жареные на сковороде

Для приготовления стоит взять:

баклажаны;

чеснок;

лук;

морковь;

воду;

уксус;

подсолнечное масло для жарки;

сахар;

соль.

Баклажаны моют, режут колечками, добавляют соль, поливают подсолнечным маслом и оставляют на 1 час. Выкладывают на разогретую сковородку, поджаривают, добавляют лук, морковь, сахар, соль. В это время ставят на огонь 1 литр воды, добавляют в него 5 столовых ложек сахара, 1 столовую ложку соли, 2 зубчика чеснока, 50 граммов уксуса.

Как только все закипит, огонь стоит прикрутить. Пожаренные баклажаны выкладывают по баночкам, немного добавив при этом подготовленного маринада, баночки закатывают, переворачивают, укутывают.

3. Икра из баклажанов

Для приготовления понадобится:

лук;

чеснок;

баклажаны;

соль;

сахар;

уксус;

морковь.