Вт, 1.10.2019
  • Krasotka
  • Здоровье
  • Компания Veski Mati проводит программу для школьников, которая продемонстрирует преимущества употребления каши

Компания Veski Mati проводит программу для школьников, которая продемонстрирует преимущества употребления каши
Приглашаем детей готовить каши самостоятельно!

Специальная программа зерновых продуктов компании Veski Mati для школьников.

ФОТО: Veski Mati

С сегодняшнего дня, 1 октября, в Эстонии стартует традиционный месяц каши, а 10 октября будет отмечаться день каши. Предлагающая наиболее широкий выбор зерновых продуктов компания Veski Mati уже четвертый год проводит в эстонских школах специальную программу, чтобы продемонстрировать преимущества здорового питания и употребления каши.

Цель посвященной кашам программы заключается в том, чтобы рассказать эстонским детям о здоровой злаковой пище, сбалансированном питании и побудить их есть на завтрак каши. В рамках программы вместе с учителем дети могут протестировать различные рецепты из злаков – в первую очередь каши – и придумать свои собственные.

Согласно результатам исследований, средний житель Эстонии ежегодно потребляет около 73 кг зерновых продуктов: вдвое меньше, чем рекомендовано международными организациями здравоохранения.

Рисовая каша.

ФОТО: Veski Mati

«Мы хотим призвать всех жителей страны, особенно детей, есть на завтрак кашу. Это может стать хорошей привычкой для многих семей и школ. Каша – отличное начало дня, она обеспечивает организм полезными питательными веществами», - сказал Лаури Политанов, председатель правления Balti Veski AS, известного брендом Veski Mati организатора посвященной кашам программы.

К программе могут присоединиться все ученики 1-8 классов (для этого нужно, чтобы учитель зарегистрировал класс на сайте www.pudruprogramm.ee). Каждый участник получит диплом с выражением благодарности и книгу рецептов, в составлении которой участвовали Ленна Куурма, Геттер Яани, Мерле Лийвак, Кристель Ааслайд, Отт Лепланд и Уку Сувисте.

Победивший класс определится в результате розыгрыша 23 октября. Приз – интересный вечер с любимыми звездами в таллиннском ресторане Vapiano торгового центра Solaris 31 октября. На финальном мероприятии также определится любимая каша эстонских школьников 2019 года. Этот титул достанется каше, которую дети чаще всего самостоятельно готовили в рамках месяца каши.

Органическая каша.

ФОТО: Veski Mati

Кроме того, в рамках месяца каши состоится творческий конкурс, где детей пригласят мастерить и подарить новую жизнь упаковкам из-под каши. Конкурс пройдет в двух категориях: 1-3 классы и 4-8 классы. Класс, победивший в первой категории, сможет посетить центр батутов Happy Fly, а победивший во второй категории – получит билеты в кинотеатр Forum Cinemas.

«Эстонские школьники очень интересуются повторным использованием и экологичным образом жизни. Все это важно и для Veski Mati. Мы приглашаем детей поделиться идеями о том, что интересного или полезного можно сделать из упаковок от каши. Мы с нетерпением ждем классных решений – чем необычнее, тем лучше», - отметил Политанов.

В прошлом году в программе приняли участие более 6500 эстонских школьников, которые в ходе тестирования рецептов съели около 1,3 тонны каши и других зерновых продуктов.

Подробнее о программе можно узнать на сайте www.pudruprogramm.ee и на странице Pudruprogramm в Facebook.

Сегодня под брендом Veski Mati компания Balti Veski AS предлагает наиболее широкий в Эстонии ассортимент сухих бакалейных товаров. Balti Veski AS входит в крупнейший в странах Балтии зерновой концерн Baltic Mill.

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ