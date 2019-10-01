Компания Veski Mati проводит программу для школьников, которая продемонстрирует преимущества употребления каши
С сегодняшнего дня, 1 октября, в Эстонии стартует традиционный месяц каши, а 10 октября будет отмечаться день каши. Предлагающая наиболее широкий выбор зерновых продуктов компания Veski Mati уже четвертый год проводит в эстонских школах специальную программу, чтобы продемонстрировать преимущества здорового питания и употребления каши.
Цель посвященной кашам программы заключается в том, чтобы рассказать эстонским детям о здоровой злаковой пище, сбалансированном питании и побудить их есть на завтрак каши. В рамках программы вместе с учителем дети могут протестировать различные рецепты из злаков – в первую очередь каши – и придумать свои собственные.
Согласно результатам исследований, средний житель Эстонии ежегодно потребляет около 73 кг зерновых продуктов: вдвое меньше, чем рекомендовано международными организациями здравоохранения.
«Мы хотим призвать всех жителей страны, особенно детей, есть на завтрак кашу. Это может стать хорошей привычкой для многих семей и школ. Каша – отличное начало дня, она обеспечивает организм полезными питательными веществами», - сказал Лаури Политанов, председатель правления Balti Veski AS, известного брендом Veski Mati организатора посвященной кашам программы.
К программе могут присоединиться все ученики 1-8 классов (для этого нужно, чтобы учитель зарегистрировал класс на сайте www.pudruprogramm.ee). Каждый участник получит диплом с выражением благодарности и книгу рецептов, в составлении которой участвовали Ленна Куурма, Геттер Яани, Мерле Лийвак, Кристель Ааслайд, Отт Лепланд и Уку Сувисте.
Победивший класс определится в результате розыгрыша 23 октября. Приз – интересный вечер с любимыми звездами в таллиннском ресторане Vapiano торгового центра Solaris 31 октября. На финальном мероприятии также определится любимая каша эстонских школьников 2019 года. Этот титул достанется каше, которую дети чаще всего самостоятельно готовили в рамках месяца каши.
Кроме того, в рамках месяца каши состоится творческий конкурс, где детей пригласят мастерить и подарить новую жизнь упаковкам из-под каши. Конкурс пройдет в двух категориях: 1-3 классы и 4-8 классы. Класс, победивший в первой категории, сможет посетить центр батутов Happy Fly, а победивший во второй категории – получит билеты в кинотеатр Forum Cinemas.
«Эстонские школьники очень интересуются повторным использованием и экологичным образом жизни. Все это важно и для Veski Mati. Мы приглашаем детей поделиться идеями о том, что интересного или полезного можно сделать из упаковок от каши. Мы с нетерпением ждем классных решений – чем необычнее, тем лучше», - отметил Политанов.
В прошлом году в программе приняли участие более 6500 эстонских школьников, которые в ходе тестирования рецептов съели около 1,3 тонны каши и других зерновых продуктов.
Подробнее о программе можно узнать на сайте www.pudruprogramm.ee и на странице Pudruprogramm в Facebook.
Сегодня под брендом Veski Mati компания Balti Veski AS предлагает наиболее широкий в Эстонии ассортимент сухих бакалейных товаров. Balti Veski AS входит в крупнейший в странах Балтии зерновой концерн Baltic Mill.