Пять типов девушек, которые находят себе богатых мужей

Недотрога

Богатые мужчины — это охотники, которые любят завоевывать. Легкодоступные и вульгарные барышни им неинтересны. Они привыкли, что вокруг одна фальшь. Если у тебя есть деньги, значит, есть и женщины. Девушки, словно мотыльки, стремятся к красивой жизни, не замечая ничего вокруг. Каждая считает, что путь к сердцу мужчины — это сногсшибательная внешность. Короткая юбка, яркая помада, наращенные ресницы, силиконовая грудь — невесты похожи друг на друга, как близнецы. «Приходишь в ресторан как на смотрины, — говорит Игорь, 45 лет, предприниматель. — У девушек одинаково все: телефоны, прически, фигуры, манеры. Иногда становится страшно. Я, например, ищу ту, которая будет выделяться из клонированных кукол Барби. Да, я мужчина среднего возраста, но мне хочется романтики, хочется ухаживать за любимой, дарить ей букеты цветов, а мне хотят выставить прайс за любовь». Больше шансов завоевать богатого жениха у той, которая будет выделяться из толпы и в первый вечер позволит лишь проводить себя до дома. Запретный плод всегда сладок. Дайте мужчине надежду, что у него есть шанс, но только не сейчас. Умейте отказывать тактично, с легким флиртом. А самое главное — помните, что все приходит к тому, кто умеет ждать. Пусть вам послужит хорошим примером та самая сказочная Золушка, сумевшая покорить принца.

Стерва

Американская писательница Шерри Аргов выпустила отличное пособие для всех женщин, мечтающих стать независимыми, сильными и привлекательными. Книга называется «Мужчины любят стерв. Руководство для слишком хороших женщин». Интересно, что Шерри убеждена в том, что мужчина никогда не влюбляется по собственному желанию. Им нравится быть свободными. Выбирая стерву, они думают о небольшой интрижке, а на самом деле попадают в любовные сети, умело расставленные партнершей. Кстати, Шерри предупреждает, что стерва — это не озлобленная на весь мир дамочка, строящая козни. Напротив, это очень милая девушка. «Она сладка, как персик, — пишет Аргов. — Но внутри каждого сладкого персика кроется твердая косточка».

Роковая красотка

Не обязательно иметь внешность Мэрилин Монро, чтобы покорить богатого. Роковой красоткой обычно называют девушку с изюминкой. Расшифровываем: ту, которая сама считает себя привлекательной. Поверьте в собственную неотразимость, и мнение окружающих точно изменится. Вспомните героиню Эми Шумер из комедии «Красотка на всю голову», которая начинает нравиться мужчинам после того, как обретает уверенность в собственной неотразимости. Запомните, что миллионеры никогда не обратят внимание на девушек, которые не любят себя. Девиз всех богатых людей: «Хотите быть счастливыми — вы ими будете». У закомплексованных особ нет шанса завоевать парня с толстым кошельком.

Интеллигентка

Валерий Меладзе как-то пел, что «девушкам из высшего общества трудно избежать одиночества». По статистике, женами миллиардеров становятся образованные, умные и воспитанные женщины. Например, Билл Гейтс обратил внимание на будущую супругу Мелинду, потому что та постоянно ходила по офису на плоской подошве. Основатель Microsoft верил в примету: чем ниже каблук, тем умнее женщина. Создатель Google Ларри Пейдж тоже признавался, что гордится женой Лусиндой, которая занимается научными исследованиями в области биомедицинской информатики. Кстати, пара вместе уже 12 лет и воспитывает двоих детей. Генеральный директор Louis Vuitton Moet Hennessy Бернард Арно, состояние которого оценивается в 81 млрд евро, выбрал в жены пианистку Элен Мерсье. Причем миллиардер покорил женщину не богатством, а виртуозной игрой на фортепиано. Кто знает, какие навыки принесут счастье именно вам? В любом случае чем больше вы образованны, тем больше у вас шансов заинтересовать олигарха. Рядом с богатым мужчиной должна быть умная и хорошо воспитанная дама. Настоящая леди голубых кровей.

Папина дочка