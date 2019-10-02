Шесть тревожных симптомов, которые могут говорить о бесплодии

Нарушения менструального цикла

Нерегулярные месячные могут стать причиной бесплодия. С помощью такого симптома организм может говорить о том, что имеются репродуктивные проблемы. Если вы пытаетесь зачать ребенка, то следует в первую очередь проверить менструальный цикл. Приходящие слишком часто или приходящие слишком редко месячные чаще всего свидетельствуют о проблемах с зачатием. Причиной вашей тревоги также должны быть коричневатые мажущие выделения или прерывистые кровотечения между циклами.

Тазовая боль во время секса или опорожнения кишечника

Если появляется хроническая боль в тазу во время полового акта или при дефекации, то это может быть симптомом эндометриоза. Это заболевание часто встречается у женщин репродуктивного возраста. Также эндометриоз сопровождается обильными или болезненными месячными. Болезнь представляет собой разрастание клеток слизистой оболочки внутренней полости матки за её пределы, например, в яичники. Эндометриоз часто становится симптомом бесплодия.

Жёсткие волосы в необычных местах

Казалось бы, какая связь между волосами и бесплодием. Но на самом деле тёмные полосы на губе, подбородке, шее или животе могут быть симптомом поликистоза яичников. Это негативное разрушение может являться тревожным признаком бесплодия. Если на лице есть излишняя волосатость, то это повод заглянуть в том числе и к гинекологу.

Белесые выделения из сосков

Если вы не беременны и не кормите грудью, то белесые выделения из сосков могут быть причиной неприятностей. Чаще всего речь идет о повышенном уровне пролактина – гормона, отвечающего за выработку грудного молока. Этот симптом часто считают безобидным. Но речь может идти и о признаке бесплодия. Ведь выделения из сосков могут быть вызваны также проблемами с щитовидной железой или доброкачественной опухолью. В таком случае лучше посетить врача-эндокринолога.

Приливы

Приливы, во время которых бросает в жар, могут быть признаком пери- или менопаузы. Часто женщины вступают в эту стадию к 50 годам, но иногда она может наступать и раньше среднестатистического возраста. Ранняя менопауза часто передается по наследству. Обычно это является признаком проблем с репродукцией. Бесплодие может быть одной из этих проблем.

Отсутствие симптомов