Какие знаки Зодиака среди мужчин способны на домашнее насилие по отношению к женщине

Овен

Представители данного знака очень вспыльчивые и эмоциональные личности. Зачастую он начинает думать только после того, как сделает что-то. В связи с этим, он иногда терпит поражения и от этого настроение его не становится лучшим.

Люди, которые окружают этого представителя, знают о его темпераменте, из этого можно сделать вывод, что Овен способен поднять руку на женщину. А так, как это чаще всего происходит необдуманно, с горяча, после своего поступка он всегда вымаливает прощение у той, которую обидел.

Дева

Рожденные под этим знаком личности привыкли к тому, чтобы все вокруг было в идеале. Если это еда, то она должна быть божественная по вкусовым качествам. Если говорить о посуде, то она должна обязательно сверкать.

Они приходят в ярость, если что-либо не соответствует их представлениям о чистоте, образе жизни. Отталкиваясь от мнения астрологов, они утверждают, что мужчины-Девы спокойно могут ударить женщину, даже за то, что вытирая пыль она перепутала тряпки и взяла не ту.

Скорпион

Представители, которые родились под этим знаком считаются очень обидчивыми. А еще, они ревнивцы и собственники. По внешним данным этого не будет видно, потому как они спокойно реагируют на все, что происходит вокруг. Могут не показать своей злости, потому как умело способы скрыть это.

Как только обиды накопятся, в результате происходит эмоциональный взрыв, который легко может привести к необдуманным поступкам. Из-за неконтролируемых всплесков, мужчина-Скорпион может ударить женщину, в порыве ревности.

Рыбы