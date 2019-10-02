Модные старики с превосходным чувством стиля

Мы решили доказать тебе, что возраст – не повод менять модную и яркую одежду на унылые наряды. Чтобы убедиться в этом, смотри нашу подборку стильных людей в возрасте.

Элисон Уолш

Модная журналистка, бывший редактор fashion-издания и автор книги "Стиль навсегда" Элисон Уолш (51 год) любит классический стиль и умело сочетает его с современными трендами, пишет Tochka.net.

Гюнтер Краббенхёфт

Самый модный дедушка Берлина 73-летний Гюнтер Краббенхёфт регулярно посещает различные берлинские техно-клубы и светские мероприятия. Он предпочитает классический стиль, но не боится экспериментировать с яркими акцентами и необычными деталями.

Мелани Кобаяши

53-летний стилист, инфлюэнсер и автор блога "Bag and a Beret" удивляет своими яркими и неординарными образами. Если хочешь научится, как сочетать на первый взгляд несочетаемое, обязательно загляни к ней на страницу.

Филипп Дюма

В свои 63 года Филипп Дюма регулярно принимает участие в модных показах, рекламных кампаниях и съемках для модных брендов. Бородатый дедушка регулярно держит себя в форме, занимается спортом, а на его странице в Instagram уже больше 40 тысяч фолловеров.

Лин Слейтер

64-летняя профессор социологии из Нью-Йорка является примером подражания для более 680 тысяч подписчиков. Она любит конструктивизм, часто носит монохромные наряды и никогда не сфотографируется в одежде, которую не стала бы носить в повседневной жизни.

Сара Джейн Адамс

Модель, дизайнер ювелирных украшений и блогер, 63-летняя Сара Джейн Адамс стала популярной совершенно случайно. Однажды ее дочь выложила один из луков мамы в Instagram. Фото собрало массу позитивных откликов и Сара решила завести собственную страницу, где делится стильными образами и советами. Сейчас у нее 185 тысяч подписчиков.

Эйден Брэди

Британский актер, который в прошлом снимался в порно, лечился от ВИЧ, а сейчас один из самых популярных моделей в возрасте 50+.

Бадди Винкль