Модные старики с превосходным чувством стиля

Говорят, что возраст – это состояние души. Иногда молодые люди могут жить менее захватывающей жизнью, нежели 50+, которые стараются проживать каждый день в полной мере. Многие думают, что мода – это прерогатива молодого поколения, но никто не говорит, что пожилые люди должны носить серую неприглядную одежду. Любой человек свободен одеваться так, как ему нравится, и мы неоднократно видели модных мужчин в возрасте, которые дадут фору молодому поколению, и стильных женщин за 50, которые любят яркую одежду и умело ее сочетают.
Мы решили доказать тебе, что возраст – не повод менять модную и яркую одежду на унылые наряды. Чтобы убедиться в этом, смотри нашу подборку стильных людей в возрасте.
Элисон Уолш
Модная журналистка, бывший редактор fashion-издания и автор книги "Стиль навсегда" Элисон Уолш (51 год) любит классический стиль и умело сочетает его с современными трендами, пишет Tochka.net.
Гюнтер Краббенхёфт
Самый модный дедушка Берлина 73-летний Гюнтер Краббенхёфт регулярно посещает различные берлинские техно-клубы и светские мероприятия. Он предпочитает классический стиль, но не боится экспериментировать с яркими акцентами и необычными деталями.
Мелани Кобаяши
53-летний стилист, инфлюэнсер и автор блога "Bag and a Beret" удивляет своими яркими и неординарными образами. Если хочешь научится, как сочетать на первый взгляд несочетаемое, обязательно загляни к ней на страницу.
Филипп Дюма
В свои 63 года Филипп Дюма регулярно принимает участие в модных показах, рекламных кампаниях и съемках для модных брендов. Бородатый дедушка регулярно держит себя в форме, занимается спортом, а на его странице в Instagram уже больше 40 тысяч фолловеров.
Лин Слейтер
64-летняя профессор социологии из Нью-Йорка является примером подражания для более 680 тысяч подписчиков. Она любит конструктивизм, часто носит монохромные наряды и никогда не сфотографируется в одежде, которую не стала бы носить в повседневной жизни.
Сара Джейн Адамс
Модель, дизайнер ювелирных украшений и блогер, 63-летняя Сара Джейн Адамс стала популярной совершенно случайно. Однажды ее дочь выложила один из луков мамы в Instagram. Фото собрало массу позитивных откликов и Сара решила завести собственную страницу, где делится стильными образами и советами. Сейчас у нее 185 тысяч подписчиков.
Эйден Брэди
Британский актер, который в прошлом снимался в порно, лечился от ВИЧ, а сейчас один из самых популярных моделей в возрасте 50+.
Бадди Винкль
Бадди Винкль – 88 лет, и на свой возраст она выглядит веселой и жизнерадостной. Все началось с того, что ее правнучка сфотографировала Бадди в обрезанных шортах и молодежной футболке. Так начался блог, который за несколько лет собрал 4-миллионную аудиторию.